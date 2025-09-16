“Les voy a tumbar el montaje judicial”: Daniel Quintero tras acusación de la Fiscalía

Medellín, Antioquia

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, reaccionó con firmeza tras la radicación del escrito de acusación en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el marco del caso conocido como Aguas Vivas. En su pronunciamiento, el exmandatario aseguró que este nuevo paso en el proceso abre la posibilidad de desmontar lo que calificó como un montaje.

“Se acabó la etapa de imputación en Aguas Vivas. Llegó la hora de mostrar las pruebas. Les voy a tumbar el montaje judicial que me hicieron para sacarme de la presidencia”, escribió Quintero en su cuenta de X.

La acusación formal presentada por la Fiscalía implica a Quintero, a nueve exintegrantes de su gabinete y a tres particulares, por presuntas irregularidades en la restitución de un lote cuyo valor fue modificado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Los delitos imputados a él y doce personas más son peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

La defensa habla de nulidad procesal

El abogado defensor de Quintero, Santiago Trespalacios Carrasquilla, también se pronunció tras la decisión del ente acusador. Celebró la presentación del escrito de acusación porque, en su criterio, habilita la posibilidad de interponer formalmente una solicitud de nulidad.

“Celebro que por fin la Fiscalía haya presentado el escrito de acusación en el caso de Aguas Vivas. Esto habilita la oportunidad de la defensa de presentar la nulidad que ha querido sustentar y no ha podido”, señaló el abogado.

Trespalacios además cuestionó la forma en que el ente investigador notificó la decisión: “Lamento que la Fiscalía, en vez de las vías procesales, notifique a las partes por comunicados de prensa. Es su estilo: cree que el ruido compensa la falta de consistencia en este caso. Los venceremos en el juzgado”.

Lo que está en juego

Según la Fiscalía, entre 2020 y 2023, desde la Alcaldía de Medellín se habrían realizado actuaciones administrativas irregulares para beneficiar económicamente a particulares, modificando el tipo de cesión del predio de gratuita a compraventa, y aumentando su avalúo para permitirles construir en zonas no permitidas por el POT.

Entre los otros implicados se encuentran varios exsecretarios de despacho y asesores de alto nivel durante la administración de Quintero. La Fiscalía calcula que el valor del terreno, que inicialmente no representaba un gasto para el Distrito, fue transformado en un pago potencial por más de 40.500 millones de pesos.