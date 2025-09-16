“Daniel Quintero es un oportunista de este proyecto, su lugar era en el Frente Amplio”: Bolívar
El precandidato aseguró que el lugar de Daniel Quintero era en el frente amplio donde hay otros proyectos que no son solo de izquierda
Durante la gran conversación del Pacto Histórico este martes, 16 de septiembre, en 10AM de Caracol Radio, el precandidato Gustavo Bolívar puso en duda la participación de Daniel Quintero en la consulta del partido para elegir al candidato único en las elecciones de 2026.
Noticia en desarrollo