¡Aumentó! Precio oficial del dólar en Colombia para HOY 22 de septiembre, según Banrep

Según un informe realizado por el Banco de la República, donde se realiza un seguimiento a las remesas que llegan al país, se estableció que para el año 2024, representaron una participación del 2,8% del Producto Interno Bruto del país.

Recuerde que las remesas son el dinero o los bienes que envía una persona emigrante desde otro país, hacia su lugar de origen, principalmente a sus familiares. Lo que, según el Banco de la República, es un dinero de gran importancia, pues no se encuentra sujeto a las fluctuaciones de la economía nacional y le permite a las personas poder afrontar diferentes dificultades o contingencias como el desempleo.

Según el informe, se estableció que las remesas de los trabajadores en el extranjero, además de ser simplemente una ayuda para familiares o amigos, también funciona como una forma de sostener vínculos con su país de origen.

¿Cómo recibir remesas en Colombia?

Para realizar este tipo de transferencias, existen diversas alternativas para que las personas puedan tanto enviar dinero desde el exterior como para que los residentes en Colombia puedan recibirlo.

Una de las principales opciones suele ser Western Union por su confiabilidad, quienes ofrecen sus servicios para poder realizar transferencias en línea o en efectivo, de tal modo, la persona que envía el dinero puede depositarlo en efectivo en una oficina, o el valor puede ser descontado de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito, además de elegir su lugar de destino, pues así, el dinero puede ser reclamado en efectivo, y también puede ser recibido en billeteras digitales como Nequi, Daviplata o cuentas bancarias.

Otras alternativas suelen ser billeteras internacionales como PayPal, que es aliada de Nequi, o billeteras de criptomonedas, desde las cuales se pueden realizar transferencias internacionales. Sin embargo, a la hora de realizar estas transferencias, se deben realizar los costos en las diferentes plataformas, pues de esta forma puede sacar provecho de la que ofrezca los precios más competitivos.

Precio del dólar en Colombia HOY 22 de septiembre

El dólar presentó una nueva recuperación para hoy 22 de septiembre, frente al valor de cierre presentado el pasado viernes, 19 de septiembre. Pues tuvo un aumento de 27 pesos para ubicarse en los 3,891 pesos colombianos por cada dólar.

A pesar de tal aumento, la divisa norteamericana sigue sin poder recuperarse lo suficiente para superar nuevamente la barrera de los 3,900 pesos.

Precio del dólar en diferentes ciudades de Colombia

Bogotá D.C. – Compra: $3,928 | Venta: $3,985

– Compra: Venta: Medellín – Compra: $3,793 | Venta: $3,944

– Compra: Venta: Cali – Compra: $3,855 | Venta: $3,985

– Compra: | Venta: Cartagena – Compra: $3,800 | Venta: $4,000

– Compra: Venta: Cúcuta – Compra: $3,860 | Venta: $3,910

– Compra: Venta: Pereira – Compra: $3,930 | Venta: $3,980

