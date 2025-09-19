¡Subió! Cotización oficial del dólar en Colombia hoy 19 de septiembre, según Banco de la República

Para el día de hoy, 19 de septiembre, el Banco de la República, publicó los precios de referencia para el dólar, donde se evidenció un aumento de 12 pesos colombianos frente al valor de apertura del día de ayer. Según esto, el precio del dólar se estableció en los $3.892 COP por cada dólar estadounidense.

A pesar de este leve aumento, se espera que el dólar mantenga su tendencia a la baja por lo que resta de año, pues las recientes disminuciones responden en gran medida a los recortes en las tasas de interés de la Fed, quienes en días pasados, anunciaron que en que lo queda de 2025, se realizarán dos recortes más en dichas tarifas.

¿Qué es el Sistema de la Reserva Federal de EE.UU. y como afecta el dólar?

El Sistema de la Reserva Federal, o también llamado Fed, es el banco central de Estados unidos, el cual se encuentra encargado de promover un sistema monetario y financiero seguro. Esta entidad fue creada en 1913 y funciona como un ente privado-público, pues está conformado por una agencia gubernamental llamada Junta de Gobernadores y 12 Bancos de la Reserva Federal regionales.

Esta organización, la cual fue creada por el congreso de Estados Unidos para controlar la política monetaria del país, tiene los siguientes objetivos:

Mantener la estabilidad de precios. Maximizar el empleo. Mantener la estabilidad financiera.

Para cumplir con esto, el Sistema de la Reserva Federal, cuenta con herramientas como las tasas de interés para influir en la economía y además son responsables de supervisar las diferentes entidades bancarias para asegurar la solidez del financiero del país.

¿Cómo afecta la Fed el precio del dólar fuera de EE.UU.?

Recientemente, la Fed tomó la decisión de reducir las tasas de interés y anunció que en lo que resta del año se realizarán dos recortes más. Esto debido a que la fuerza laboral del país ha disminuido por el decrecimiento en el número de migrantes que hay en EE.UU.

Esta es una de las principales razones de los recientes bajones que ha tenido el precio del dólar en países como Colombia, Brasil o Paraguay, pues al disminuir las tasas de interés fijadas en préstamos internacionales, causa que las deudas públicas de los países disminuyan.

Precio del dólar en diferentes ciudades de Colombia

A continuación encuentre un promedio ponderado de los precios establecidos en diferentes entidades y bancarias y casas de cambio de cada ciudad para la compra y venta del dólar. Sin embargo, recuerde que no debe asumir estos valores como un precio de referencia fijo, pues puede variar según cada entidad.

Bogotá D.C. – Compra: $3,929 | Venta: $3,987

– Compra: $3,929 | Venta: $3,987 Medellín – Compra: $3,786 | Venta: $3,938

– Compra: $3,786 | Venta: $3,938 Cali – Compra: $3,855 | Venta: $3,985

– Compra: $3,855 | Venta: $3,985 Cartagena – Compra: $3,800 | Venta: $4,000

– Compra: $3,800 | Venta: $4,000 Cúcuta – Compra: $3,880 | Venta: $3,920

– Compra: $3,880 | Venta: $3,920 Pereira – Compra: $3,920 | Venta: $3,980

