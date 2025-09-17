El equipo de 4 millones de dólares para combatir extorsiones en Barranquilla: conozca las cualidades

Durante la instalación del XIV Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión, que se realiza en Barranquilla, el alcalde Alejandro Char entregó un nuevo equipo tecnológico que ayudará a combatir estos flagelos en la ciudad.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Se trata del ‘Raptor’, que es una solución táctica para operaciones de inteligencia con el fin de identificar y ubicar dispositivos que están siendo utilizados para cometer extorsiones y secuestros.

“Hoy estamos entregando equipos de muchísimas tecnologías, son radiolocalizadores importantes. Un equipo que costó $1.500 millones, es decir, pueden ser 4 millones de dólares. Con esto vamos a localizar de donde están llamando”, dijo el mandatario local.

El anterior equipo tecnológico anti-extorsión

Asimismo, Char recordó que, hace unas semanas, también le entregaron a la Policía otro equipo de cerca de 6 millones de dólares que extrae toda la información de celulares que estén siendo utilizados para cometer extorsiones.

“Por muy guardada que esté la información, por muchas claves que tenga, independientemente de dónde sea la aplicación, extraemos la información de ese celular. Esto solamente está pasando honestamente en Barranquilla y en el departamento de Atlántico, donde tenemos una tasa de seguridad que compartimos con el gobernador que está con nosotros acá. Y estamos haciendo todas estas inversiones. Porque entendemos claramente que si no hay seguridad, no hay prosperidad. No hay crecimiento económico. No hay inversión y no hay empleo para la gente”, concluyó el alcalde.