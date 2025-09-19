Administración Trump asegura que 2 millones de migrantes indocumentados han salido de EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional detalló que las agencias federales han llevado a cabo alrededor de 400.000 deportaciones desde enero, mientras que un total de 1,6 millones de inmigrantes se auto deportaron. Ahora la atención se centra en los beneficiarios de DACA.( Gettyimages )

El presidente Donald Trump estaría cerca de cumplir con sus promesas de campaña, según el Departamento de Seguridad Nacional, cerca de 2 millones de indocumentados han abandonado Estados Unidos en lo que va del año.

Ahora, la atención se centra en otros programas que protegen a los migrantes. Cerca de 20 jóvenes beneficiarios de DACA, la “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia”, han sido deportados o enfrentan riesgo de deportación tras ser detenidos por las autoridades.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció que dos millones de inmigrantes indocumentados han salido de la Unión Americana desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, una cifra que incluye tanto deportaciones directas como salidas voluntarias.

La subsecretaría del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, detalló que las agencias federales han llevado a cabo alrededor de 400.000 deportaciones desde enero, mientras que un total de 1,6 millones de inmigrantes se auto deportaron.

En las últimas horas, el vicepresidente JD Vance aseguró “creo que el sueño americano es para los estadounidenses y no para los inmigrantes ilegales, ni para los cárteles de la droga, ni para los trabajadores extranjeros, sino para la gente de aquí”, dijo Vance.

Trump ha estimado que hay entre 20 y 22 millones de inmigrantes indocumentados en el país, lo que significa que la cifra de la administración representaría aproximadamente el 10 % de ese total.

Ahora, la atención se centra en otros programas que protegen a los migrantes, después de cancelar miles de Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños y nicaragüenses, venezolanos y haitianos, ahora busca ir tras los DACA, la Acción diferida para los llegados en la infancia.

Deya Aldana, directora de campañas de United We Dream, afirmó que cerca de 20 inmigrantes con protección válida de DACA han sido detenidos por ICE durante la administración Trump, algunos han sido deportados y otros se encuentran en proceso de deportación.

“Lo que estamos presenciando es una escalada contundente y alarmante en un intento de socavar y debilitar DACA, no de golpe, sino poco a poco, con la esperanza de que el pueblo estadounidense no esté prestando atención”, declaró Aldana.

“Esto afecta a todos los inmigrantes, porque si buscan a alguien con protección válida ... si pueden hacerlo y violar flagrantemente sus derechos, se lo harán a más y más personas”, dijo Aldana.

DACA es un programa de la era Obama que suspendió la deportación de más de 600.000 inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos por sus familiares antes de los 15 años. El programa les permite solicitar permisos de trabajo.

Congresistas demócratas criticaron estos arrestos, señalando que los llamados “Dreamers” no son los delincuentes violentos que Trump prometió deportar, sino jóvenes que llegaron al país siendo niños y cuya persecución, dicen, evidencia la desesperación del gobierno por mostrar avances en su promesa de deportaciones masivas.