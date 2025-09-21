Policía Nacional intensifica campaña contra la extorsión en el sector comercial de Sucre

Sincelejo

La Policía Nacional en Sucre llevó a cabo una intervención preventiva en el sector comercial de Sincelejo, en el marco de la celebración del fin de semana de Amor y Amistad.

Bajo el liderazgo del Gaula Policía, varias especialidades de la institución participaron en la actividad, recorriendo centros comerciales, restaurantes, discotecas, licoreras y demás establecimientos abiertos al público.

El objetivo principal fue transmitir un mensaje claro a la ciudadanía: la prevención es fundamental para combatir la extorsión.

Durante la jornada, se promovió activamente la campaña institucional ‘Yo no pago, yo denuncio’, recordando a la comunidad la importancia de reportar cualquier caso de extorsión.

El mayor Zander Cediel Pico, comandante del Gaula Policía Sucre, destacó el respaldo de la institución hacia la ciudadanía e incentivó a las personas a utilizar la línea 165 para denunciar, garantizando absoluta reserva y atención inmediata. Esta iniciativa buscó fortalecer la confianza entre la policía y los habitantes, esencial para la efectividad de las acciones preventivas.

Policía: gesto simbólico

Como parte de la estrategia de acercamiento, se entregaron globos rojos y blancos como símbolo de amor, unión y compromiso con la seguridad.

Este gesto simbólico reforzó el mensaje de cercanía y apoyo que la Policía Nacional busca proyectar en la comunidad. La actividad no solo se centró en la disuasión del delito, sino también en la construcción de relaciones positivas entre las autoridades y los ciudadanos, elementales para mantener la tranquilidad y el bienestar en la región.

La Policía Nacional en Sucre reiteró su compromiso de continuar trabajando por la seguridad de todos los habitantes, enfocándose en fortalecer la cultura de la denuncia y la prevención.

Acciones como esta jornada reflejan el esfuerzo constante de la institución por adaptarse a las necesidades de la comunidad y responder de manera proactiva a los desafíos de seguridad. La participación ciudadana sigue siendo un pilar fundamental en esta lucha conjunta contra la extorsión y otros delitos que afectan la convivencia pacífica.