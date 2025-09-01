Policía realizó toma masiva con sus especialidades en diferentes sectores de Magangué, Bolívar

Cartagena

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad y el bienestar de la comunidad, la Policía Nacional, en el marco de la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, llevó a cabo una toma masiva en el sector de Punta e Piedra, el Patinódromo y el barrio Sanmarkanda de Magangué, Bolívar.

Un total de 65 policías de diferentes especialidades participaron en actividades de registro y control, con el objetivo de generar una mayor percepción de seguridad entre los ciudadanos.

Durante la operación, se registraron 125 personas, 33 motocicletas y no se realizaron capturas ni se incautó droga.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, declaró: “Estas actividades de registro y control en Magangué, enmarcadas en la estrategia ‘Seguros, Cercanos y Presentes’, demuestran el firme compromiso de la Policía Nacional con la seguridad y el bienestar de la comunidad. Continuaremos trabajando incansablemente para generar una mayor percepción de seguridad y garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos de Bolívar.”