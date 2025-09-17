Golpe contundente al ‘Clan del Golfo’ en Sucre: siete capturas que desmantelan su red criminal

Sincelejo

La Policía Nacional anunció este miércoles 17 de septiembre un duro golpe a la subestructura Manuel José Gaitán del ‘Clan del Golfo’ con la captura de siete de sus presuntos integrantes.

Las detenciones se realizaron en Sincelejo, Sincé, Buenavista, Santa Marta y en zonas rurales del departamento, en una operación conjunta con la Fiscalía General de la Nación que, según la institución, debilita la capacidad criminal de esta organización.

Las investigaciones vinculan a los capturados con al menos seis homicidios, entre ellos tres dobles asesinatos con nueve víctimas en total.

“Estos resultados afectan directamente las finanzas y el accionar delictivo del grupo y fortalecen la seguridad ciudadana”, señaló la Policía.

Entre los detenidos está Rolando Montes Nobles (‘Yorman’), señalado de pasar de marcador a cabecilla urbano en Sincelejo tras la captura de alias ‘Ramón’ o ‘Boa’. Es investigado por coordinar homicidios selectivos, incluido el doble asesinato de dos comerciantes en el Gran Centro El Parque, el pasado 7 de marzo.

Junto a él fue capturada Mary Isabel Morales Arrieta (‘La Mona’ o ‘Griselda’), presunta marcadora de víctimas en la misma estructura criminal.

También figura Juan Camilo Polanco Arrieta (‘Picapiedra’), detenido en Sincé y señalado de participar en el asesinato de Oferme Rafael Amell Acuña y Carlos Gustavo Arrieta Jiménez, ocurrido el 17 de mayo en Buenavista.

Según la Policía, pasó de marcador a cabecilla de zona en municipios como Galeras, El Roble y San Benito Abad.

Otro de los capturados es Hernán Darío Barraza Barragán (‘Johan’), detenido en Santa Marta y vinculado al doble homicidio de Samuel David González Arias y Luis Alfredo Meza Arenas en el barrio Las Américas de Sincelejo el 21 de enero de este año, así como al asesinato del creador de contenido Edgar José Garay Álvarez en Corozal. Barraza registra además anotaciones por hurto.

El operativo incluyó la captura de Heimer Oviedo Julio (‘Joche’ o ‘Peluquero’), presunto marcador responsable de ubicar víctimas para acciones de sicariato y vinculado al asesinato de Osneider Manuel, conocido como ‘Chachá’, líder del programa Jóvenes de Paz en Sincelejo, ocurrido en abril.

También fue arrestada Angie Paola Feria García (‘Rosario’), presunta marcadora señalada del homicidio de Guillermo José Buelvas González en el puente El Araujo de Sincelejo en noviembre del año pasado.

La lista se completa con Teobaldo Enrique Banquet (‘Arcángel’ o ‘Totto’), capturado en la vereda Buenavistica de Sincelejo. Según la Policía, era el encargado de la logística del grupo: facilitaba inmuebles para reuniones, pagos, almacenamiento de armas y hospedaje de cabecillas. Tiene anotaciones por homicidio y tráfico de estupefacientes.

Para las autoridades, este resultado no solo desarticula parte del componente criminal focalizado del ‘Clan del Golfo’, sino que envía un mensaje de que “no hay espacio para la impunidad en Sucre”.