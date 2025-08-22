ONU declara hambruna en Gaza: podría haberse evitado sin la obstrucción de Israel

FOTODELDÍA EPA7896. GAZA, 30/05/2025.-GAZA, 30/05/2025.- Palestinos desplazados se agolpan frente a un comedor social para recibir raciones limitadas ante la escasez de alimentos, en Khan Younis, sur de la Franja de Gaza, este viernes. Naciones Unidas advirtió que "toda la población de Gaza corre el riesgo de hambruna" desde que Israel cerró los cruces fronterizos el 2 de marzo de 2025, impidiendo la entrada de suministros esenciales. La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza informó el 24 de mayo que al menos 58 personas murieron por desnutrición y casi 250 más por falta de alimentos y medicamentos. EFE/ Haitham Imad / HAITHAM IMAD ( EFE )

Hoy Naciones Unidas declaró oficialmente “hambruna” en Gaza, un crimen de guerra. Más de 500 mil personas en Gaza se encuentran en condiciones “catastróficas”, el nivel más alto de pobreza alimentaria caracterizado por la hambruna y la muerte. Esta es la primera vez que se declara esta crisis en Medio Oriente.

Un nuevo análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, el índice de Naciones Unidas para caracterizar esos los niveles de inseguridad alimentaria, confirma la hambruna en Gaza por primera vez, una clasificación que además confirma un crimen de guerra.

“Es un crimen de guerra utilizar la hambruna como método de guerra”, afirmó el portavoz de la ONU, Jeremy Laurence, al leer una declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, tras la declaración de hambruna en la Franja de Gaza. “Las muertes resultantes también podrían constituir el crimen de guerra de homicidio intencional”, añade.

El informe explica que la hambruna está caracterizada por privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes por inanición y este último análisis confirma, con base en evidencia, que se cumplen estos criterios.

El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, aseguró que la hambruna en Gaza, “podría haberse evitado” sin “la obstrucción sistemática de Israel”.

Según los expertos de la ONU, más de medio millón de personas en Gaza se enfrentan a condiciones “catastróficas”,.

Se espera que esta cifra, basada en la información recopilada hasta el 15 de agosto, aumente a casi 641.000 para finales de septiembre. El número de niños que se prevé que corren grave riesgo de muerte por desnutrición se ha triplicado, pasando de 14.100 a 43.400.

Hamás exige acciones inmediatas para detener la guerra

“La declaración de hambruna es una vergüenza para la ocupación y sus partidarios, y exige acciones inmediatas para detener la guerra y abrir los cruces fronterizos”, aseguró Hamás.

Ante la declaración de hambruna en Gaza, el grupo islamista exige acciones inmediatas para detener la guerra:

Acción inmediata de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad para detener la guerra y levantar el bloqueo.

Apertura irrestricta de los cruces fronterizos para la entrada urgente y sostenida de alimentos, medicamentos, agua y combustible.

Exigir a la ocupación que rinda cuentas legalmente por su uso de la hambruna como arma de guerra, ya que constituye un crimen de guerra y genocidio según el derecho internacional.

“Instamos a los países árabes e islámicos, así como a los pueblos libres del mundo, a que tomen medidas inmediatas y presionen a la ocupación para que detenga su guerra de exterminio y garantice el flujo de ayuda humanitaria urgente a la Franja de Gaza”, pide Hamás.

Informe fabricado con mentiras de Hamás: Israel

“No hay hambruna en Gaza”, afirmó Israel rechazando categóricamente el informe internacional que llega a la conclusión contraria, presentando dicho estudio como parcial y basado “en las mentiras de Hamás”.

“El IPC (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria) acaba de publicar un informe fabricado ‘a medida’ para la falsa campaña de Hamás”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.

Acusando al IPC de haberse “desviado de sus propias reglas e ignorado sus propios criterios”, el texto añade que “todo (el informe) se basa en las mentiras de Hamás blanqueadas por organizaciones con intereses particulares”.