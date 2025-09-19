Portugal, el primero de los nuevos doce países que reconocerán a Palestina como un Estado

Portugal reconocerá oficialmente el Estado de Palestina el domingo, 21 de septiembre, antes de la Asamblea General de la ONU en la que otros países harán lo mismo. Así lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país.

Francia, Reino Unido y Canadá se encuentran entre las otras naciones occidentales que planean reconocer al Estado palestino en la Asamblea, que se celebra mientras continúa la ofensiva de Israel para tomar Ciudad de Gaza.

En total, serán 12 los países que se sumen al reconocimiento del Estado de Palestina. 147 de los 193 miembros de Naciones Unidas ya lo hacen; es decir, alrededor de tres cuartas partes de la Organización.

Lisboa ya había anunciado en julio su intención de hacerlo dados “los acontecimientos extremadamente preocupantes en el conflicto”, tanto por la crisis humanitaria como por las repetidas amenazas de Israel de anexionar territorios palestinos.

EE. UU. e Israel en contra del reconocimiento del Estado Palestino

Israel ha criticado duramente los proyectos de reconocimiento del Estado de Palestina, argumentando que recompensa a Hamás por su ataque del 7 de octubre de 2023, “que desencadenó la guerra en Gaza”.

El ministro de Exteriores, Gideon Saar, advirtió hace unas semanas que el reconocimiento de un Estado palestino por países occidentales podría llevar a Israel a tomar “medidas unilaterales”.

Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo a la AFP que el mundo no debe sentirse “intimidado” por las amenazas de represalias de Israel.

El portugués apuntó que: “No deberíamos sentirnos intimidados por el riesgo de represalias, porque con o sin ello (...) estas acciones continuarán y al menos habrá una oportunidad de movilizar a la comunidad internacional para presionarlos para que no pase”, dijo Guterres, en referencia a las amenazas de Israel de anexar Cisjordania si las naciones occidentales reconocen el estado Palestino.

La crisis humanitaria en el enclave palestino convenció incluso a algunos de los aliados tradicionales de Israel para que reconozcan un Estado palestino.

Previamente, un asesor del presidente francés Emmanuel Macron dijo que Andorra, Australia, Bélgica, Luxemburgo, Malta y San Marino también tienen previsto reconocer al Estado de Palestina.

A partir del lunes, la Asamblea General de la ONU en Nueva York se dedicará a la cuestión de la denominada solución de dos Estados para el prolongado conflicto israelí-palestino.