Alias “La Tía” aceptó que ayudaba a cabecillas del Clan del Golfo y la condenaron a 4 años de cárcel

Antioquia

La Fiscalía informó que Teresa Jarami llo Giraldo, alias “La Tía”, fue sentenciada a 4 años y 15 días de cárcel por un juez penal especializado como responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

Según el ente investigador, alias “La Tía” aceptó su participación en una red de corrupción que ubicaba a integrantes de la fuerza pública para pagarles millonarias sumas de dinero para que informaran sobre operativos contra los cabecillas de la subestructura Arístides Mesa Páez del ‘Clan del Golfo’ para que estos pudieran evadir a las autoridades.

“Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial dan cuenta de que la mujer articulaba a un grupo de personas que contactaba a militares y les pagaba determinadas sumas de dinero a cambio de detalles sobre los movimientos de las tropas y las operaciones contra el ‘Clan del Golfo’ en las regiones del Magdalena Medio y Sur de Bolívar”, complementó la fiscalía.

También se informó que por estos mismos hechos ya ha sido condenado el cabo primero en retiro del Ejército Nacional Juan David Caicedo Lucumí. Este militar recibió 100 millones de pesos como pago por su colaboración con la citada red ilegal. Los otros sentenciados son Daniel Henao Hernández y Luis Fernando Zapata Jaramillo, hijo de la Tía . Estos civiles le habrían pagado, por orden de Teresa Mazo, 25 millones de pesos a otro uniformado en Medellín entre octubre del 2024 y enero del 2025.

Cabe recordar que Teresa Mazo, condenada por aceptar haber trabajado con el Clan del Golfo, fue reconocida en varios municipios del Norte y Bajo Cauca antioqueño como una lideresa social que trabajaba con las Asocomunales; incluso lideró la de Valdivia. También se reunía con alcaldes de las dos subregiones, uno de ellos el de Ituango Javier Parias para analizar proyectos sociales y fue condecorada por la alcaldía de Valdivia, también por la gobernación de Antioquia en 2024 como “Gran Lideresa Comunal Subregional 2024″. El 20 de febrero del 2025 fue capturada junto a su hijo.