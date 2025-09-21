Hija de Hernando Uribe Bejarano pide justicia tras liberación de presunto responsable de su muerte

Play/Pause ALEJANDRA URIBE BEJARANO 07:49 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Familia de Hernando Uribe Bejarano, desaparecido y asesinado el 6 de abril del presente año, continúa reclamando justicia en medio de las decisiones judiciales que han generado controversia. Alejandra Uribe, hija de la víctima, expresó su consternación tras la captura y posterior liberación de Juan Carlos Uribe, su tío, señalado como presunto determinador del crimen.

“Estoy totalmente consternada, me ha dado muy duro esta noticia. La Fiscalía, el CTI y todos han trabajado incansablemente para lograr capturar a quien asesinó a mi papá con esa crueldad. Se tenían pruebas contundentes contra Juan Carlos Uribe, pero la juez decidió dejarlo en libertad por una falla que nada tenía que ver con él”, afirmó en entrevista con Caracol Radio.

La confusión judicial surgió luego de la captura en Cartagena de un hombre señalado como uno de los autores materiales del asesinato. Según relató Alejandra, este capturado resultó ser mellizo del verdadero responsable, lo que llevó a la juez a considerar que no había claridad suficiente para sostener la relación entre los autores materiales y el supuesto determinador. “Nada tenía que ver uno con el otro, porque el señor que trajimos de Cartagena tenía un mellizo exactamente igual de pies a cabeza. Aun así, la juez no podía darle libertad a Juan Carlos, porque contra él había pruebas contundentes”, sostuvo.

Según explicó, pese a la decisión de la juez, su tío sigue vinculado al proceso, no puede salir del país ni ocupar cargos en el sector público.

Alejandra Uribe informó que ya interpuso una apelación y espera que sea revisada: “Ojalá, pidiéndole a Dios, vuelva a ser capturado pronto”.

La mujer también aseguró que las autoridades mantienen la búsqueda de Moisés Betancourt, la otra persona involucrada en el caso y que aún no ha sido localizada, que fue confundida con su hermano.

Sobre las pruebas contra su tío, confirmó que existen registros telefónicos y otros elementos que lo vinculan con Betancourt, aunque dijo no poder dar detalles públicos. “Yo no puedo silenciarme y no puedo callar porque es mi padre, es el amor de mi vida, yo no voy a callar absolutamente nada y no voy a parar hasta encontrar a todos los culpables de ello”, concluyó.

El proceso judicial por el asesinato de Hernando Uribe Bejarano sigue en curso y se espera una nueva audiencia tras la apelación presentada por la familia de la víctima.