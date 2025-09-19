Capturan a relacionista público por la desaparición forzada y crimen de su hermano / zoka74

Un giro inesperado tomo la investigación por la desaparición el pasado 6 de abril del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano y el posterior hallazgo de sus restos calcinados en un paraje del corregimiento de Navarro el 15 de abril del presente año.

El CTI de la Fiscalía capturó a Juan Carlos Uribe Bejarano, hermano del empresario asesinado, por su presunta participación como determinados de la desaparición forzada y que terminó con el crimen.

El detenido, que comenzó su vida pública en el mundo del modelaje, luego como relacionista público y jefe de protocolo en la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle, fue capturado junto a otra persona vinculada con la investigación.

La víctima de esta historia fue el empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien fue visto con vida junto a su hermano, hoy capturado, en un restaurante del barrio Santa Mónica en el norte de Cali y después de esa reunión no volvió a saberse de su paradero.

El 15 de abril pasado fue encontrado en la vereda El Estero del corregimiento de Navarro en zona rural del oriente de Cali, el carro de propiedad del empresario desaparecido.

Cerca a ese lugar fueron encontrados sus restos calcinados y que fueron identificados días posteriores como los de Jorge Hernando Uribe Bejarano.

El detenido será llevado a audiencias de legalización de su captura y la imputación de los delitos de desaparición forzada y homicidio de su propio hermano.