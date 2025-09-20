En libertad Juan Carlos Uribe Bejarano

El exmodelo y relacionista público, Juan Carlos Uribe Bejarano, fue dejado en libertad por un juez de conocimiento, después de su captura por su presunta participación, según la Fiscalía, como determinador del crimen de su hermano, el empresario Jorge Hernando Uribe.

Según conoció Caracol Radio, no se le dictó medida de aseguramiento, pero seguirá vinculado al proceso penal.

El ente acusador interpondrá el recurso de apelación a esta decisión y deberá resolverse por un juez de segunda instancia.

Recordemos que la Fiscalía encontró méritos para dictar la orden de captura y según pudo conocer Caracol Radio en Cali, fueron encontradas pruebas sobre un cruce de llamadas entre Juan Carlos Uribe Bejarano y la otra persona capturada, Moisés Betancur, quien se encontraba en Cartagena.

El empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, desapareció el pasado 6 de abril, después de reunirse con su hermano Juan Carlos en un restaurante del barrio Santa Mónica y decirle que se iba a cumplir con unos compromisos de su trabajo como organizador de eventos.

El 15 de abril fue encontrado el vehículo de propiedad de la víctima en un paraje de la vereda El Estero del corregimiento de Navarro en la zona rural de Cali.

En la misma zona fueron hallados los restos del empresario Uribe Bejarano, mutilados e incinerados.

La identificación se logró días posteriores y donde se detalló que había señales de lesiones con arma blanca y que cercenaron su cuerpo.

Juan Carlos Uribe Bejarano estudio modelaje en Milán ,Italia, y luego comenzó su vida pública para luego de su retiro de las pasarelas se desempeñó como relacionista público y jefe de protocolo en la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle