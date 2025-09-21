Atlético Nacional aclara baja de Marino Hinestroza ¿Cuándo estará de vuelta?

Atlético Nacional visita a Unión Magdalena este domingo, urgido de una victoria que le permita reacomodarse en el grupo de los ocho. Los antioqueños son parcialmente séptimos en el campeonato con 17 puntos, los mismos que el octavo y el noveno.

Nacional llega a este compromiso luego de haber perdido el pasado fin de semana 0-1 ante el Atlético Bucaramanga, resultado que costó la salida de Javier Gandolfi, especialmente por un increíble error en la alineación, usando durante algunos minutos cuatro jugadores extranjeros.

El exjugador Diego Arias estará como director técnico encargado del equipo en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, mientras se define un nuevo entrenador en propiedad. El Verdolaga seguirá sin contar con una de sus principales figuras, Marino Hinestroza, quien tampoco estuvo en el encuentro pasado.

¿Qué pasa con Marino Hinestroza?

Marino Hinestroza no ha sumado minutos con Atlético Nacional en lo corrido del mes. El extremo de 23 años se perdió los primeros juegos por su presencia con la Selección Colombia; no obstante, tampoco reapareció frente al Bucaramanga tras volver de la convocatoria de los encuentros ante Bolivia y Venezuela.

El club aclaró, a través de un parte médico, que Hinestroza presentó un esguince en el tobillo izquierdo. Por fortuna, el jugador ya se encuentra en la etapa final de su recuperación y podría volver a entrenamientos el próximo martes 23 de septiembre.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Unión Magdalena 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/THHI9vyASR — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 20, 2025

Así las cosas, el atacante podría estar de vuelta para el juego del próximo sábado, donde Atlético Nacional estará recibiendo a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en el clásico del fútbol colombiano, un juego válido por la fecha 14 del campeonato.