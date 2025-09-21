🔴 La Equidad Vs. Deportivo Cali: EN VIVO la transmisión del partido por la fecha 12
El juego se lleva a cabo en el estadio Metropolitano de Techo.
La Equidad recibe al Deportivo Cali en el estadio Metropolitano de Techo, en juego válido por la fecha 12 de la Liga colombiana. Ambos equipos luchan por llegar a los cuadrangulares finales del rentado local.
Tres puntos separan a ambos equipos en la tabla. Los bogotanos suman 11 unidades y vienen de sacar un valioso empate 1-1 en su visita al Junior de Barranquilla.
Los vallecaucanos cuentan con 14 unidades, luego de derrotar en casa al Pasto en la pasada jornada. Un triunfo podría dejar a los dirigidos por Alberto Gamero parcialmente con los mismos del octavo.
Siga acá la transmisión del partido La Equidad Vs. Deportivo Cali
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento