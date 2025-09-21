🔴 La Equidad Vs. Deportivo Cali: EN VIVO la transmisión del partido por la fecha 12

La Equidad y Cali se enfrentan en Bogotá / Colprensa.

La Equidad recibe al Deportivo Cali en el estadio Metropolitano de Techo, en juego válido por la fecha 12 de la Liga colombiana. Ambos equipos luchan por llegar a los cuadrangulares finales del rentado local.

Tres puntos separan a ambos equipos en la tabla. Los bogotanos suman 11 unidades y vienen de sacar un valioso empate 1-1 en su visita al Junior de Barranquilla.

Los vallecaucanos cuentan con 14 unidades, luego de derrotar en casa al Pasto en la pasada jornada. Un triunfo podría dejar a los dirigidos por Alberto Gamero parcialmente con los mismos del octavo.

