Millonarios y América se aferran al milagro: Estas son las cuentas de ambos para clasificar a los 8

Millonarios y América se estarán enfrentando por la fecha 14 del campeonato. (Colprensa - Mariano Vimos) / Mariano Vimos

Millonarios y América de Cali son los equipos grandes del fútbol colombiano que más han decepcionado en el presente campeonato. Bogotanos y azules se encuentran en la parte baja de la tabla, restándole nueve partidos a ambos equipos antes de terminar el Todos Contra Todos.

Apenas un punto los separa en la tabla de posiciones, los azules suman 11 unidades y figuran en la casilla 16; los vallecaucanos son penúltimos con 10 puntos. El rendimiento de los dos oncenos es de 33.33% y de 30.30%, respectivamente.

Cuentas para clasificar

Con nueve partidos por delante y con el octavo puesto, Cali, con 17 unidades, ambos equipos se encuentran obligados a ganar sus próximos juegos. A favor, los dos tienen un compromiso menos que los Cardenales.

América ya jugó por la fecha 12, pero aún cuenta con su partido por la tercera fecha en Pasto pendiente; entretanto, Millonarios se pone al día en el campeonato este domingo ante Fortaleza, un triunfo de ambos los dejaría muy cerca de la zona de privilegio.

Teniendo como referencia los últimos tres campeonatos del fútbol colombiano, el octavo puesto lo ha ocupado el equipo cuyo rendimiento es como mínimo del 50%. Incluso, en el 2024-I el Medellín se quedó fuera con este porcentaje, debido a su mala diferencia de gol.

¿Cuál sería el número mágico?

Siendo 31 puntos la cifra que podría asegurar la clasificación a los cuadrangulares finales, Millonarios se encuentra obligado a sumar 20 de los 27 puntos que le restan; es decir, hacer el 74.07% de los partidos que le restan; entretanto, América debería sumar 21 puntos, lo equivalente al 77.77% de rendimiento de los puntos faltantes.

Calendario de Millonarios

Fecha 12: Vs. Fortaleza (Local)

Fecha 13: Vs. Nacional (Visitante)

Fecha 14: Vs. América (Local)

Fecha 15: Vs. Pereira (Visitante)

Fecha 16: Vs. Bucaramanga (Local)

Fecha 17: Vs. Santa Fe (Visitante)

Fecha 18: Vs. Once Caldas (Local)

Fecha 19: Vs. Envigado (Visitante)

Fecha 20: Vs. Chicó (Visitante)

Calendario del América

Fecha 3: Vs. Pasto (Visitante)

Fecha 13: Vs. Envigado (Local)

Fecha 14: Vs. Millonarios (Visitante)

Fecha 15: Vs. La Equidad (Local)

Fecha 16: Vs. Cali (Visitante)

Fecha 17: Vs. Junior (Local)

Fecha 18: Vs. Chicó (Visitante)

Fecha 19: Vs. Unión Magdalena (Local)

Fecha 20: Vs. Medellín (Visitante)