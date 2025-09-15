Atlético Nacional se queda sin técnico: No le perdonó grave error a Javier Gandolfi

Javier Gandolfi no va más como técnico de Atlético Nacional. El argentino fue cesado del cargo luego de que este lunes la junta directiva se reuniera para abordar su continuidad en la institución y se acordara su salida. Eso se presenta tras la dolorosa derrota ante Atlético Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga colombiana.

Una de las situaciones que agilizó la salida del entrenador fue la alineación indebida en la que incurrieron en el juego ante el Leopardo, pues durante tres minutos, cuatro extranjeros estuvieron en el campo de manera simultánea: Camilo Cándido, Juan Bauzá, Facundo Batista y Billy Arce.

El propio Gandolfi, en rueda de prensa, reconoció el grave error, ya que la norma solo permite que sean tres extranjeros de manera simultánea. “La respuesta es muy corta; cuando decido realizar el cambio, en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres (extranjeros) en el campo de juego. Obviamente, no hay excusas y luego hablaré con el cuerpo técnico, esto no puede pasar. No hay mucho para agregar”, dijo.

❎Javier Gandolfi no va más en Nacional



¿Cuál fue el rendimiento de Javier Gandolfi?

El entrenador de 44 años llegó el 20 de enero a la institución y a los pocos días ganó el título de la Superliga ante Atlético Bucaramanga. Desde su nombramiento dirigió 51 partidos, de los cuales consiguió 23 victorias, 15 empates y 13 derrotas, para un rendimiento del 54%.

No obstante, no pudo meterse en la final de la Liga en el primer semestre. Asimismo, si bien el equipo plantó cara y fue superior a São Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores, se quedaron por fuera de la competición desde los penales y el objetivo no se cumplió. De visitante no ganó ningún partido en el torneo internacional de los cuatro juegos.

La hinchada venía resistiendo a Gandolfi desde antes de la eliminación de la Libertadores, pero esta situación acrecentó el pedido. Acumuló 13 partidos sin perder, en una racha en la que solo le ganó a equipos de menor envergadura como Cúcuta, Alianza, Quindío y Envigado.

La derrota contra Bucaramanga y, sobre todo, esa alineación indebida, que le supondrá la caída por 0-3 al cuadro Verdolaga, y una multa superior de 28 millones de pesos, hizo que su salida fuera inminente, aunque el director deportivo lo respaldaba.

Ahora comenzará la búsqueda de un nuevo entrenador para la institución, quien tendrá que sellar la clasificación a cuadrangulares y luchar por los dos títulos (Liga y Copa). Gandolfi deja a Nacional en el séptimo puesto con 17 unidades.