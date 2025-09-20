Unión Magdalena vs. Atlético Nacional, por la Liga Colombiana: prográmese acá con el partido

Atlético Nacional viaja a Santa Marta para enfrentarse con Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada, por la fecha 12 de la Liga Colombiana. El equipo local está obligado a quedarse con los tres puntos en casa para ascender en la tabla y acercarse a los cuadrangulares.

Así llegan ambos equipos

Unión Magdalena afronta un momento difícil al estar luchando por no descender. En su último partido cayó 2-0 contra Independiente Santa Fe en el estadio El Campín. Ya es la tercera derrota que sufre en las últimas cinco fechas.

Por otro lado, Atlético Nacional viene de perder por la mínima diferencia con Atlético Bucaramanga en condición de local. Debido a esta derrota, Javier Gandolfi dejó de ser el director técnico del equipo antioqueño por decisión de la junta directiva.

COMUNICADO OFICIAL - Salida Javier Gandolfi 📄🇳🇬 pic.twitter.com/4gHwnTxKoN — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 17, 2025

Hasta el momento, Unión Magdalena se sitúa en la casilla 16 con 11 unidades, las mimas que tienen La Equidad y Millonarios. Mientras que Atlético Nacional está en el puesto 7 con 17 puntos.

Posible alineación de Atlético Nacional

David Ospina; Andrés Felipe Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Luis Landazuri; Marlos Moreno, Juan Bauza, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

DT: Diego Arias

Último antecedente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 5 de abril por la jornada 12 de la Liga Colombiana del primer semestre. El partido se jugó en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, en donde el Verdolaga se quedó con el triunfo (1-0), gracias a la anotación de Dairon Asprilla en el tiempo de adición del segundo tiempo.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se disputará este domingo 21 de septiembre desde las 4:10 de la tarde. Usted podrá disfrutar las emociones de este duelo a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y por el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.