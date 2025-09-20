Yami Safdie, la artista argentina que está enamorando a Colombia

Yami Safdie es una cantante argentina de 27 años que se ha destacado por describir en sus canciones temas que nos pasan a todos, sobre todo a los jóvenes.

Inició en el mundo del arte cuando tenía 9 años, estudiando teatro musical, posteriormente estudió música en el conservatorio Alberto Ginastera y licenciatura en artes escénicas. Comenzó a subir covers de ella cantando en sus redes sociales que la llevarían a convertirse en todo un éxito y ser viral con varias de sus canciones.

En Argentina es todo un ícono musical, ha cantado en los grandes escenarios de su país y próximamente tendrá una fecha en el Gran Rex, que la tiene muy emocionada. Pero, de otra parte, en Colombia está ampliando su público y los oídos que están escuchando su música, de hecho, el pasado domingo 14 de septiembre, se presentó por primera vez en Colombia, en el marco del Festival Cordillera.

En entrevista con Caracol Radio, Yami Safdie aseguró que se sintió muy feliz y no se esperaba tanta gente: “Fue muy especial, me sorprendió para bien, no me esperaba tanta gente con tanta energía y que se supieran todos los temas, de verdad que fue muy especial y me lo voy a recordar toda la vida” aseguró.

Yami Safdie, cantante argentina en el Festival Cordillera. Cortesía: Valeria Forero y Milka Rodriguez Ampliar

En medio de su presentación en Bogotá, hizo una unión de varias canciones de artistas colombianos que la han inspirado: empezó cantando temas de Juanes, luego pasó por ‘día de enero’ de Shakira y terminó con ‘Te mando flores’ de Fonseca, pero también invitó a escenario a Juliana con quien cantó una de sus canciones titulada ‘Tu versión de la historia’

Lea también: Estos son los artistas nominados al Latin Grammy 2025: lista y categorías de cantantes Colombianos

“Somos amigas desde hace varios años, ella es una gran artista y persona y la invité a cantar esta canción que es una cumbia y sabía que le iba a quedar muy bien” contó Yami sobre su unión con Juliana en tarima.

La artista argentina también aprovechó para anunciar su próxima canción con un artista colombiano, con Manuel Turizo, el tema llevará por nombre ‘Amor prestado’ y hará parte de su próximo disco.

Le puede interesar: Conozca la agenda de conciertos y eventos culturales que marcarán el cierre de 2025 en Bogotá

Una de las canciones más reconocidas de la artista es ‘Querida yo’, un tema de su autoría que al terminar de escribirlo, la hizo pensar que sería un tema para el artista Camilo, un colombiano al que ella considera como uno de los mejores compositores de esta época. Los dos hacen este tema, que a la actualidad está nominado como Mejor Canción Pop en los Premios Latin Grammy que se realizarán el 13 de noviembre en Estados Unidos.

“Camilo es uno de mis grandes referentes y ha influido mucho en mi música. Finalmente, se me terminó dando hacer una colaboración con él, estuve con él en el estudio grabando codo a codo y fue un día muy especial, estuve grabando con mi ídolo” comentó la artista sobre la composición de su canción ‘Querida yo’

Próximamente, Yami Safdie, estará presentando su álbum completo, se espera que sea a finales de año. El disco incluirá temas como: Luis (el sencillo más reciente) y la colaboración con Manuel Turizo.