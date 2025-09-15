Festival Cordillera 2025: 82 mil almas vibraron con leyendas del rock y sonidos latinoamericanos

El pasado fin de semana, Bogotá se convirtió en el corazón musical de América Latina con la cuarta edición del Festival Cordillera, celebrado el 13 y 14 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

El evento reunió a 82 mil asistentes en total: 42 mil el sábado y 40 mil el domingo, consolidando su lugar como uno de los festivales más importantes del continente.

Sábado 13: Diversidad y leyendas

La jornada inaugural estuvo encabezada por Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades y Paulo Londra, quienes ofrecieron espectáculos cargados de emoción y nostalgia. También se presentaron UB40 ft. Ali Aampbell, Orishas, Gipsy Kings por André Reyes, Silvana Estrada, Catupecu Machu, La Mosca, La Beriso, Crudo Means Raw, La 33, Daniel, me estás matando, Dromedarios Mágicos, Peces Raros, Lucio Feuillet, El Kalvo, La Farmakos, Velandia y La Tigra, Parlantes y Medved

Domingo 14: Himnos en nuestro idioma

El cierre fue apoteósico con Fito Páez, Zoé, Serú Girán (con Pedro Aznar y David Lebón), Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Belanova, Illya Kuryaki & The Valderramas, Duncan Dhu, Los Bunkers (unplugged), Ximena Sariñana, Gondwana, Panteón Rococó, Frente Cumbiero, Skampida, Laura Pérez y CiegosSordoMudos.

El festival no solo fue un encuentro musical, sino también un motor económico: se estima que generó más de 75 mil millones de pesos en ingresos para Bogotá, equivalentes a 18.7 millones de dólares, con un crecimiento del 25.9% respecto a 2024. La ocupación hotelera superó el 90%, y el comercio local reportó aumentos de hasta 40% en ventas.

La apuesta por la música en español, la diversidad de géneros y la inclusión de artistas emergentes reafirmaron el lema del festival: El futuro es latino. Cordillera se consolida como un puente cultural entre generaciones, países y estilos.