Museo de un cementerio de Bucaramanga está nominado a premio internacional, ¿Cuál?

El Museo GUA, que funciona desde hace seis años, en una casona antigua dentro del Parque Memorial Jardines la Colina, ubicado en Lagos del Cacique, fue nominado al Premio Trascender, un galardón internacional que reconoce las iniciativas innovadoras en el sector funerario de América Latina.

¿Qué se encuentra en el museo?

En él se guarda la colección de fotografía antigua más grande de la ciudad, con más de 120 imágenes, además de una mapoteca de más de 300 años y una colección de antigüedades donadas por las familias de la ciudad.

Su impacto va más allá de las salas de exhibición: ha capacitado a colegios y gremios turísticos, ha llevado la memoria regional a la radio, la televisión y los pódcast.

Nominación al Premio Trascender

Rocio Chica, asesora de comunicaciones del museo, señala sobre la nominación: “El museo está nominado dentro de la categoría responsabilidad social, precisamente por todas las labores que hemos venido haciendo y el premio lo entregan a este fin de semana en Argentina, y hay como otros cuatro o cinco entidades colombianas".

Chica señala que tienen gran expectativa: “Tenemos emoción con la nominación y gran esperanza para ganar y sobre todo mucho orgullo por el trabajo que se viene desarrollando, porque trabajar la historia es un tema muy difícil, es un tema complejo y es un tema que indiscutiblemente requiere de mucho compromiso y de mucha entrega".

Por esa labor el Museo GUA ganó un espacio entre los 22 postulantes de países como Colombia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina y España.

La premiación de Trascender, será este domingo en Buenos Aires y desde Santander viajan los representantes del museo y del cementerio Jardines La Colina, con la ilusión de traer el reconocimiento internacional a la ciudad.