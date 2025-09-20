Más de 1.000 armas blancas fueron incautadas a habitantes de calle en Armenia

Armenia

Una de las mayores afectaciones en la seguridad de la ciudad es la proliferación de habitantes de calle que en cualquier hora del día están pidiendo limosna o tornándose agresivos al no recibir la misma, es por eso que las autoridades implementaron un plan especial para hacerle frente a la problemática.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento dijo que realizan un trabajo articulado con el Ejército y la alcaldía de Armenia para generar el orden porque la mayor alteración de orden público tiene que ver con los habitantes de calle.

Informó que en una semana lograron la incautación de 1.200 armas blancas que podrían utilizarse para situaciones como lesiones personales, hurtos y hasta homicidios por eso lo clave de este trabajo operativo para garantizar la seguridad en la zona céntrica de la capital quindiana.

“Es un trabajo muy articulado con la administración municipal, departamental, con nuestros gestores, el Ejército nacional, todas las instituciones donde desde el viernes anterior, gracias también al apoyo que hemos tenido por parte de Unipol, también al cambio de dinámica del trabajo de los auxiliares de policía y de algunos funcionarios he dispuesto pues que se fortalezcan las acciones para poder tener más orden en la ciudad y lo que nos está generando más desorden en la ciudad es precisamente los habitantes en condición de calle", informó.

También resaltó la incautación de elementos para el consumo de drogas lo que permite mayor control de esta población que viene generando tanta afectación en la percepción de seguridad.

“Más de 1000 armas blancas incautadas a estas personas con las cuales seguramente han hecho mucho daño, con las cuales seguramente y no lo podremos saber, evitamos lesiones personales, evitamos homicidios. Vamos a seguir con esta labor fundamental. Hablamos también de más de 30 capturas durante esta sola semana", indicó.

Secretario de Gobierno de Armenia

Del mismo modo, el secretario de Gobierno de la ciudad Carlos Arturo Ramírez exaltó la importancia del operativo de control para efectuar los resultados positivos en materia de capturas.

Fue claro que el trabajo mancomunado es clave para fortalecer las intervenciones y disminuir las afectaciones que se evidencian en la ciudad.

En cuanto a controles a establecimientos que comercializan sustancias conocidas como solución que son utilizadas para el consumo de habitantes de calle, resaltó que debe ser efectiva más allá del control es el tema de las requisas para evidenciar la situación en flagrancia.

Envío un llamado especial a la comunidad porque los habitantes de calle permanecen en la ciudad debido a la generosidad y por eso es clave el apoyo para abstenerse de brindar limosna.