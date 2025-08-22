Centro de atención móvil para habitantes de calle llegó a los puentes de La Cejita en Armenia

Armenia

El CAMAD es el centro de atención móvil al drogodependiente con el fin de garantizar la inclusión social de las personas que se inyectan drogas y la población en situación de calle mediante la implementación de un programa de atención integral.

En efecto se desarrolló una jornada en el sector de los puentes de La Cejita que es uno de los puntos más álgidos de la ciudad, allí se brindó la atención en salud, en aseo, peluquería, entrega de alimentos, ropa e implementos de aseo.

El gerente del Hospital Mental de Filandia, Juan Carlos Patiño manifestó que han logrado una articulación de esfuerzos con organizaciones y fundaciones que buscan el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes drogodependientes de la ciudad especialmente los que a través del consumo desmedido terminan en situación de calle.

Fue claro que está ruta de atención es modelo a nivel nacional donde han sido referentes ya que los han buscado de otras regiones del país.

Extendió un llamado especial a los ciudadanos es a no contribuir con el asistencialismo porque no permite efectividad en el proceso que vienen estableciendo con la respectiva ruta de atención.

Destacó que históricamente el departamento es receptor de habitantes en situación de calle, pero actualmente también es productor debido al aumento del consumo de sustancias psicoactivas por eso amplían la cobertura con un convenio interadministrativo entre el gobierno departamental y el hospital en seis municipios más como son Génova, Montenegro, La Tebaida, Calarcá, Circasia y Quimbaya.

Uno de los participantes y beneficiados de la actividad es Martín quien lleva 26 años en situación de calle. Agradeció el apoyo de las instituciones para brindar la asistencia médica, la atención en aseo y alimentación para esta población que sufre de la dependencia a las drogas.

Reconoció que es muy difícil dejar el consumo ya que lleva muchos años intentándolo y no ha logrado superar la adicción por eso cree que morirá en calle. Relató que es de Risaralda, pero desde el año del terremoto llegó a Armenia de donde no quiere irse para retornar a su lugar de origen.

También evidenció que es muy complejo el panorama que vive en la calle porque incluso ha sido víctimas de hurtos por los mismos habitantes en situación de calle por lo que sostiene no es seguro habitar las calles de Armenia.

En dos meses de implementación del programa han realizado más de 3 mil atenciones en duchas, médicas, odontológicas entre otras.