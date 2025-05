Denuncian a habitantes de calle que hacen sus necesidades en locales comerciales de Armenia

Armenia

A través de las redes sociales la administradora y socia del mercado y restaurante Campo y Vida ubicado en la calle 10N con carrera 14 al norte de la ciudad, Alejandra Pérez denunció como los habitantes en situación de calle hacen sus necesidades en las instalaciones del establecimiento lo que afecta la imagen del lugar y genera malas condiciones de salubridad.

En diálogo con Caracol Radio dio a conocer que llevan cuatro meses en este punto y ya son más de tres veces que viven una situación similar donde el habitante de calle pasa la noche deja sus necesidades, basura y hasta elementos presuntamente hurtados.

“Aquí con solo 3 meses ya esta es la tercera vez que nos encontramos esta situación. Y como la enésima vez en que encontramos un habitante de calle durmiendo en las afueras de pues del del establecimiento. Entonces,Lo que sucede es que cuando uno llega aquí a las 8 de la mañana se encuentra uno, nosotros tenemos un toldo a las afueras del del del establecimiento en donde tenemos pues como unas barras en donde la gente pues ahí come, sacamos ahí pues los alimentos pues somos un mercado. Entonces uno llega aquí a las 8 de la mañana y esa zona está ocupada por un habitante de calle", manifestó.

Evidenció que en otras ocasiones ha llegado en la mañana y se encuentra a un habitante de calle por lo que le toca despertarlo para que se vaya y hasta se tornan agresivos.

“Muchas veces nos toca, siempre pues nos toca despertarlos, sacarlos A veces se ponen agresivos porque se les despierta y bueno, es una situación bastante incómoda, pero son tres veces ya que pues uno llega, encuentra todo el basurero, pipas de droga, basurero completo porque traen las basuras que encuentran en la ciudad, las traen aquí, las vacían aquí para escoger el material que que le sirve para vender y eh y las tres últimas veces hacen sus necesidades y esta vez no solamente fue eh heces, sino que también orina. Se orinaron y se cagaron aquí dentro del establecimiento en la zona de de afuera", alertó.

Lamentó la situación porque no solo es lo complejo de tener que limpiar estos espacios, sino que también ellos mismos son los generados de los hechos delictivos.

Policía del Quindío y las intervenciones

Consultamos al coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento quien reconoció la problemática que se vive actualmente en la ciudad por los habitantes en condición de calle que en muchas ocasiones generan los hurtos en los establecimientos comerciales.

Sostuvo que como institución vienen realizando el mayor esfuerzo como es el plan despertar donde despejan de las zonas comerciales a los habitantes de calle.

“Este tema de los habitantes en condición de calle es una de las problemáticas más sentidas que tiene la ciudad de Armenia e incluso casi que el departamento. Un tema que hemos venido tocando con las diferentes autoridades político-administrativas en aras de buscar soluciones realmente de fondo”, mencionó.

Explicó que la iniciativa consiste en que después de las 4 de la mañana las patrullas que deberían estar en otras funciones de vigilancia y seguridad, debe ocuparlas en despertar a estas personas y quitarlos del lugar.

“Nosotros como Policía Nacional estamos haciendo el mayor esfuerzo, incluso realizando un plan que hemos denominado el plan Despertar y es que después de las 4 de la mañana, las patrullas que deberían estar vigilando diferentes sectores de la ciudad, pues tengo que ocuparlas para levantar a sus habitantes, sector comercio, de las zonas donde la gente llega en su mayoría a sus puestos de trabajo, a sus lugares, digamos, donde tienen que ejercer su actividad comercial para levantarlos y quitarlos de ahí, correrlos de ahí porque no hay un sitio a donde llevarlos”, sostuvo.

Aclaró que el objetivo es despejar la zona y con eso cumplen, pero no más allá teniendo en cuenta que no hay un lugar para llevarlos. Indicó que es una situación muy difícil porque la estrategia no es una solución de fondo y entendiendo que es uno de los principales factores del hurto al comercio.

Aunque consultamos sobre el tema a la alcaldía de Armenia que es la directamente responsable en la atención a la problemática, no obtuvimos respuesta.