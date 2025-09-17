Lanzaron explosivos a la base militar de Anorí, Antioquia

Anorí- Antioquia

En la tarde de este miércoles se reportó un hostigamiento a la base militar del municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia. El ejército reaccionó con ráfagas de fusil. Al parecer, el responsable de este hecho sería el frente 36 de las disidencias.

#Atención l Reportan que la base militar de Anorí, Antioquia fue hostigada por ilegales. Se informa que le fue lanzado un artefacto explosivo y en este momento el ejército está en la reacción de la situación.

🎥 Cortesía. pic.twitter.com/htyQJ0aXkU — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) September 17, 2025

Las autoridades reportaron un militar herido en la base que está cerca del lugar donde explotaron los explosivos, muy cerca del área urbana de esa población.

“En las horas de la tarde nos informan que fueron lanzados dos paquetes explosivos hacia la base y luego hostigamiento con armas de largo alcance. Gracias a Dios no hubo ningún hecho que lamentar. Tres personas que iban pasando en una moto, pues, sufrieron algún tipo de accidente, pero ya fueron de alta en el hospital”, le dijo a Caracol Radio el alcalde Gustavo Silva.

El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón se refirió al tema en cuanta e X y escribió: “En los próximos minutos, el Alcalde expedirá medidas administrativas como toque de queda y restricción a parrillero. La disputa en esa región sigue siendo la de las rentas criminales por la minería ilegal y la coca”.

Fue hostigada la base del @COL_EJERCITO, La Montañita, en Anorí. Las primeras informaciones indican que se trató de un ataque de disidencias FARC. Civiles y uniformados se encuentran bien. Nuestros Soldados repelieron el ataque.

En los próximos minutos, el Alcalde expedirá… pic.twitter.com/JNa4e0SfDi — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 17, 2025

El ejército desplegó un operativo de reacción para ubicar a los responsables de este ataque, que según el mandatario Silva dijo que este hecho podría estar relacionado con los operativos contra la minería ilegal que se realizaron en la mañana de este miércoles en el cañón del río Porce entre Amalfi y Anorí.