El ejército destruyó cilindro con explosivos abandonado en la vía San José de la Montaña-Toledo

Antioquia

En la tarde de este miércoles fue destruido de manera controlada un cilindro con explosivos que había sido abandonado en la mañana del martes en la vía que conduce a los municipios de San José de la Montaña y Toledo, en el Norte de Antioquia.

Este cilindro había sido dejado abandonado, al parecer, por el Clan del Golfo, lo que generó una gran afectación a la movilidad de los campesinos que recorrían esta carretera con sus productos. Además, porque genera un riesgo para las personas.

Ante este riesgo para los civiles, el grupo Equipos de Explosivos y Desminado o Equipos de Explosivos y Demoliciones (EXDE) llegó al lugar, aseguró la zona y comenzó la inspección del perímetro, que duró varias horas con la intención de constatar si contenía explosivos, lo que fue confirmado por los militares del Batallón de Infantería N.º 10 Cr. Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada que lo destruyeron de manera controlada. Pero antes, identificaron otras tres cargas en la misma zona, las que también fueron destruidas.

Pese a que los explosivos improvisados fueron destruidos, la vía al momento de esta publicación sigue cerrada debido a que se debe garantizar al 100% la seguridad para las personas que transitan por la carretera y evitar que resulten afectados.

Al parecer, los explosivos habrían sido dejados en el lugar para atacar a las tropas del Ejército que prestan seguridad en la zona y combaten al Clan del Golfo y las disidencias que delinquen en esa zona de Antioquia.