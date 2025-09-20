Independiente Medellín vs. Junior en fecha 12 de Liga: fecha, hora y dónde seguir transmisión

Junior de Barranquilla visita a Independiente Medellín por la fecha 12 de la Liga Colombiana en el Estadio Atanasio Girardot, y ‘El Tiburón’ debe ganar para quedarse parcialmente en solitario con el primer puesto del campeonato. Si el conjunto antioqueño se queda con los tres puntos, se pondrá a 1 del líder, que es Bucaramanga.

Desde 2007, considerando los partidos de Copa y Liga, Medellín suma 19 victorias ante 22 de Junior; aunque los últimos dos enfrentamientos terminaron con triunfo antioqueño (1-0 y 0.1).

La nueva y preciosa camiseta del Junior en homenaje a Barranquilla

La última vez que Junior derrotó al ‘Poderoso’ en Medellín fue el 29 de julio de 2019, cuando Víctor Cantillo marcó el único gol del partido.

Los dirigidos por el técnico Alejandro Arias tienen un partido menos que los demás, producto del partido aplazado ante Águilas Doradas en la jornada 11.

Tabla de la Reclasificación 2025 ¿Cómo están los cupos a los torneos internacionales del 2026?

Junior y Medellín también piensan en la Copa

Junior derrotó a Atlético Cali en octavos y chocará ante América en busca de un cupo en la semifinal, mientras que Independiente Medellín revivirá la última final de Liga ante Santa Fe, en los cuartos de final de la competencia.

Fecha, hora y dónde ver

El compromiso está programado para el domingo 21 de septiembre a las 6:20 pm, en el Estado Atanasio Girardot.

Copa Colombia 2025: Fecha y hora de los partidos de cuartos de final

Las emociones del partido se podrán ver a través de la transmisión en vivo de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como la cobertura y novedades en vivo y minuto a minuto en el portal web de caracol.com.co.

Tabla de posiciones