Tabla de la Reclasificación 2025 ¿Cómo están los cupos a los torneos internacionales del 2026?

Restando nueve fechas para finalizar la fase regular de la Liga 2025-II, ya se empiezan a definir los equipos que estarán en la competencia internacional del próximo año. Independiente Medellín, subcampeón del semestre pasado, lidera la tabla de la Reclasificación.

La tabla de posiciones total del año definirá al menos cinco de los ocho cupos que tendrán los equipos del país entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Podrían ser más, en caso de que Santa Fe repita su título o que el campeón de la Copa Colombia ya tenga algún cupo asegurado a la competencia internacional.

¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Los dos campeones de Liga en el año estarán directamente en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que Santa Fe es por ahora el único equipo colombiano que se ha asegurado su presencia en el máximo certamen de clubes del continente.

Entretanto, los otros dos cupos se entregarán a los mejores equipos de la Reclasificación que no sean campeones de Liga. En caso de que el cuadro Cardenal volviera a ser campeón, el otro cupo se dará para el tercer mejor equipo de la Reclasificación.

¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Sudamericana 2026?

Por su parte, de los cuatro tiquetes a la Copa Sudamericana del próximo año, tres se darán a los mejores equipos de la Reclasificación que no tengan tiquete a la Copa Libertadores. El otro se entregará para el equipo que gane la Copa Colombia de la presente temporada.

En caso de que el campeón de la Copa Colombia también cumpla los parámetros para ir a Copa Sudamericana por la Reclasificación, o incluso, tenga tiquete a la Copa Libertadores, el otro clasificado a la Copa Sudamericana será a través del siguiente equipo en la Reclasificación.

Tabla de la Reclasificación 2025

1) Independiente Medellín: 67 Puntos (Copa Libertadores)

2) independiente Santa Fe: 65 (Copa Libertadores / Asegurado)

3) Deportes Tolima: 64 (Copa Libertadores)

4) Atlético Nacional: 60 (Copa Sudamericana)

5) Junior: 59 (Copa Sudamericana)

6) Millonarios: 58 (Copa Sudamericana)

7) América: 54

8) Atlético Bucaramanga: 49

9) Once Caldas: 49