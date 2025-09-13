La nueva y preciosa camiseta del Junior en homenaje a Barranquilla

Junior de Barranquilla y Adidas presentaron este viernes la nueva camiseta del equipo, una prenda que rompe todos los esquemas del club, luciendo los colores de la bandera de Barranquilla.

La prenda es la tercera equipación del club, fusionando los colores de la bandera de la capital del Atlántico, rojo, amarillo y verde, predominando el tono rojo. El cuello de la camiseta es en ‘V’, las tres franjas son amarillas y el tono de la pantaloneta rojo.

Otro de los detalles especiales de la camiseta se encuentra en la parte de la nuca, donde está ubicada la bandera de Barranquilla. Se desconoce en cuál partido estrenará el club su nueva indumentaria.

Nueva camiseta del Junior de Barranquilla / Adidas. Ampliar

¿Cuánto cuesta la camiseta y dónde se puede conseguir?

La camiseta tiene un valor de $299.950 y se puede conseguir a través de las tiendas virtuales y físicas de Adidas, así como también por medio de su App.

Junior lidera el campeonato con 20 puntos y se encuentra muy cerca de asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales. El equipo viene de dos derrotas al hilo, 2-0 ante Atlético en Copa Colombia, donde avanzó en penaltis, y 3-1 ante Unión Magdalena en el clásico costeño.