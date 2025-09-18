Copa Colombia 2025: Fecha y hora de los partidos de cuartos de final

Santa Fe y Medellín reeditan la última final de Liga, ahora en los cuartos de final de la Copa Colombia. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

La Dimayor dio a conocer este miércoles la programación de los juegos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia. Ya se conocen siete de los ocho clasificados a la siguiente instancia del certamen, faltando por definir el clasificado de la serie entre Once Caldas y Deportivo Pasto.

Partidazos en cuartos de final

En los cuartos de final del certamen, los juegos Santa Fe Vs. Medellín y América de Cali Vs. Junior se roban todas las miradas. Entretanto, Pereira y Envigado definirán otro de los semifinalistas.

Nacional, por su parte, espera por su rival, el cual se conocerá de la serie entre Once Caldas y Deportivo Pasto. Dicha llave se encuentra 2-1 a favor del equipo de Manizales. El juego de vuelta se disputará en el estadio Palogrande el próximo miércoles 1 de octubre, dado que el Blanco Blanco se encuentra disputando competencia internacional.

Programación de los cuartos de final

Juegos de ida

Miércoles 24 de septiembre

[6:00PM] Medellín Vs. Santa Fe

Jueves 2 de octubre

[8:00PM] Junior Vs. América

Martes 7 de octubre

[3:00PM] Envigado Vs. Pereira

Juegos de vuelta

Miércoles 1 de octubre

[8:00PM] Santa Fe Vs. Medellín

Miércoles 15 de octubre

[8:20PM] América Vs. Junior

Martes 21 de octubre

[8:00PM] Pereira Vs. Envigado