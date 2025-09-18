Copa Colombia 2025: Fecha y hora de los partidos de cuartos de final
Aún falta por definirse la serie entre Once Caldas y Deportivo Pasto.
La Dimayor dio a conocer este miércoles la programación de los juegos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia. Ya se conocen siete de los ocho clasificados a la siguiente instancia del certamen, faltando por definir el clasificado de la serie entre Once Caldas y Deportivo Pasto.
Partidazos en cuartos de final
En los cuartos de final del certamen, los juegos Santa Fe Vs. Medellín y América de Cali Vs. Junior se roban todas las miradas. Entretanto, Pereira y Envigado definirán otro de los semifinalistas.
Nacional, por su parte, espera por su rival, el cual se conocerá de la serie entre Once Caldas y Deportivo Pasto. Dicha llave se encuentra 2-1 a favor del equipo de Manizales. El juego de vuelta se disputará en el estadio Palogrande el próximo miércoles 1 de octubre, dado que el Blanco Blanco se encuentra disputando competencia internacional.
Programación de los cuartos de final
Juegos de ida
Miércoles 24 de septiembre
[6:00PM] Medellín Vs. Santa Fe
Jueves 2 de octubre
[8:00PM] Junior Vs. América
Martes 7 de octubre
[3:00PM] Envigado Vs. Pereira
Juegos de vuelta
Miércoles 1 de octubre
[8:00PM] Santa Fe Vs. Medellín
Miércoles 15 de octubre
[8:20PM] América Vs. Junior
Martes 21 de octubre
[8:00PM] Pereira Vs. Envigado