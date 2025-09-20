IDEAM: Pronóstico clima 20 y 21 de septiembre en Colombia: ¿en qué regiones lloverá y hará sol?

Imagen de referencia sobre el pronóstico del clima para la primera semana de septiembre en Colombia. / Vía Getty Images y TW del IDEAM

El IDEAM emitió su pronóstico en el que destacan lluvias generalizadas que afectarán diversas regiones de Colombia, durante el fin de semana del 20 y 21 de septiembre de 2025.

Se esperan tormentas eléctricas aisladas, con mayor intensidad en áreas montañosas y de pendiente pronunciada. Estas condiciones climáticas podrían generar afectaciones en la movilidad, cultivos y zonas vulnerables a deslizamientos.

La información suministrada por el IDEAM es determinante para que autoridades y comunidades estén preparadas, implementen medidas preventivas y adapten sus planes, según la evolución del clima. En este orden de ideas, se recomienda mantenerse informados y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana?

El pronóstico del tiempo para los días 20 y 21 de septiembre de 2025 en Colombia muestra un escenario afectado por la continuidad de las lluvias en buena parte del país, aunque con variaciones en su intensidad y distribución según la región.

Sábado 20 de septiembre

Se mantendrán las precipitaciones en las regiones Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonia, mientras que en la región Caribe habrá una leve disminución.

Adicionalmente, se prevén lluvias de moderada intensidad y tormentas eléctricas aisladas en Córdoba, sur de La Guajira, cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Bolívar y Cesar.

Asimismo, se esperan lluvias dispersas en Antioquia, Santander, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare y Meta.

En los casos de Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés, las lluvias se presentarán de forma localizada. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se anticipa nubosidad variable y precipitaciones intermitentes.

Domingo 21 de septiembre

Se prevé un aumento de la intensidad de las lluvias en gran parte de la región Pacífica, mientras que en la región Caribe, el centro y norte de la Andina continuarán con lluvias moderadas.

En el caso de la Orinoquia y Amazonia se espera una reducción significativa de la actividad lluviosa.

Por otra parte, los mayores acumulados, posiblemente con descargas eléctricas, se concentrarán en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, sur de Córdoba, Bolívar, Cesar, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, oriente del Tolima, centro de Cundinamarca y norte de Huila.

Además, lluvias ocasionales podrían presentarse en Sucre, Atlántico, Magdalena, Norte de Santander, norte de Boyacá y sectores puntuales de la Orinoquia y Amazonia. En San Andrés y Providencia se esperan chubascos aislados y cielo parcialmente nublado.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDEAM?

Ante la presencia de alertas por deslizamientos, tormentas eléctricas, vientos fuertes o incendios de la cobertura vegetal, es determinante que la comunidad adopte medidas preventivas para reducir riesgos.

En zonas con amenaza alta de deslizamientos, se recomienda transitar preferiblemente de día, identificar áreas vulnerables y mantenerse informados sobre el estado de las vías a través de canales oficiales como #767 y la página del Invías.

Durante lluvias intensas, es vital buscar refugio en lugares seguros y notificar a las autoridades en caso de derrumbes en carreteras.

Tenga en cuenta que frente a tormentas eléctricas y vendavales, se debe evitar permanecer en espacios abiertos, bajo árboles o cerca de estructuras metálicas, además de asegurar tejados y limpiar techos y canales para prevenir daños mayores.

Finalmente, en cuanto a incendios forestales, se invita a turistas y habitantes a apagar fogatas, no dejar residuos que puedan generar fuego y reportar cualquier conato a las autoridades.