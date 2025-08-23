IDEAM fin de semana: Pronóstico del clima 23 y 24 de agosto en Colombia ¿En qué regiones lloverá?

Persona con una sombrilla durante un día lluvioso y al lado el logo del IDEAM (Fotos vía Getty Images y redes sociales del IDEAM)

El Ideam emitió un comunicado con el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 23 al 24 de agosto de 2025.

Para estos días, se esperan lluvias y tormentas eléctricas en varios sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquia, con mayor intensidad entre viernes y sábado.

En Bogotá, las precipitaciones se presentarán en horas de la tarde, principalmente hacia el occidente, mientras que en el resto de la ciudad se mantendrán condiciones secas.

Adicionalmente, la temperatura en la capital oscilará entre 8 °C y 21 °C durante las jornadas previstas.

