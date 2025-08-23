Actualidad

IDEAM fin de semana: Pronóstico del clima 23 y 24 de agosto en Colombia ¿En qué regiones lloverá?

La temperatura en Bogotá oscilará entre 8 °C y 21 °C durante estas jornadas previstas.

Persona con una sombrilla durante un día lluvioso y al lado el logo del IDEAM (Fotos vía Getty Images y redes sociales del IDEAM)

Persona con una sombrilla durante un día lluvioso y al lado el logo del IDEAM (Fotos vía Getty Images y redes sociales del IDEAM)

Cristian Almanza

El Ideam emitió un comunicado con el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 23 al 24 de agosto de 2025.

Para estos días, se esperan lluvias y tormentas eléctricas en varios sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquia, con mayor intensidad entre viernes y sábado.

En Bogotá, las precipitaciones se presentarán en horas de la tarde, principalmente hacia el occidente, mientras que en el resto de la ciudad se mantendrán condiciones secas.

Adicionalmente, la temperatura en la capital oscilará entre 8 °C y 21 °C durante las jornadas previstas.

En desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad