Pronóstico clima 8, 9 y 10 de agosto en Colombia: ¿en qué regiones lloverá y hará sol? IDEAM informa

Clima lluvioso y temporada de nubosidad y al lado el logo del IDEAM (Fotos vía Getty Images y redes sociales del IDEAM)

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) pronostica que este fin de semana las lluvias más intensas se presentarán en la región Pacífica, el noroccidente de la región Andina y la región Caribe.

Tenga en cuenta que durante el viernes y sábado se prevén precipitaciones de variada intensidad en gran parte del país, mientras que el domingo se espera una disminución generalizada.

Adicionalmente, en Bogotá, el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado durante los dos primeros días, con lluvias que irán cediendo hacia el cierre del fin de semana.

De esta manera, el IDEAM recomienda a la población tomar precauciones ante posibles afectaciones por las condiciones climáticas previstas.

Enfoque por días: ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana?

Para lo que queda del viernes 8 de agosto:

El IDEAM informó que se presentarán lluvias en amplias zonas del territorio nacional. Las precipitaciones más importantes se esperan en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, sur del Tolima, Santander y Cundinamarca, así como en sectores del piedemonte llanero que incluyen Arauca, Casanare y Meta.

En el Caribe, los acumulados de lluvia más relevantes se concentrarán en Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias aisladas hacia el occidente y sur del área marítima.

¿Cuál es el pronóstico para el sábado 9 de agosto?

El IDEAM prevé los mayores acumulados de lluvia en el occidente, noroccidente y suroriente del país.

Se destacan el Valle del Cauca, Cauca y Nariño en la región Pacífica; Amazonas, suroriente de Caquetá, Vaupés y sur de Guaviare en la Amazonía; y, en el Caribe, el norte de Bolívar, Magdalena y Atlántico.

El archipiélago mantendrá cielo parcialmente cubierto, con probabilidad de lluvias principalmente hacia el occidente y sur del área marítima.

¿Cuál será el caso para el domingo 10 de agosto?

Para este día, se anticipa una disminución generalizada de las precipitaciones, aunque seguirán siendo significativas en la costa sur del Pacífico y en algunas zonas del noroccidente.

Las lluvias más destacadas se concentrarán en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, norte de Nariño, occidente de Antioquia y sur de Norte de Santander.

También se prevén acumulados en sectores de la Amazonía y el oriente del país. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo parcialmente cubierto, con lluvias más intensas hacia el oriente del área marítima.

El IDEAM recomendó a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante las condiciones climáticas previstas para estos tres días.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDEAM ante riesgos y emergencias?

El IDEAM también recomendó a la comunidad y autoridades reforzar las medidas de prevención ante el riesgo de deslizamientos, en especial en zonas con alerta roja.

Por ende, se sugirió realizar desplazamientos durante el día, evitar pendientes pronunciadas y reportar incidentes en las vías.

Frente a tormentas eléctricas o vientos fuertes, es importante buscar refugio seguro, no permanecer en espacios abiertos o bajo árboles y asegurar techos y estructuras vulnerables.

Finalmente, para prevenir incendios de cobertura vegetal, se aconsejó apagar fogatas correctamente, no dejar materiales inflamables y mantener activos los planes de prevención y respuesta de las autoridades locales y regionales.