IDEAM: ¿Cuál es pronóstico del clima en Colombia para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) presentó el pronóstico oficial para este fin de semana, señalando un panorama marcado por lluvias de variada intensidad en diferentes regiones del país.

Según esta entidad, se esperan precipitaciones que oscilarán entre ligeras e intensas, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, lo que evidencia un comportamiento atmosférico dinámico.

Por su parte, el IDEAM destacó que mientras en ciertas áreas se prevé una disminución de la nubosidad, en otras se registrarán acumulados significativos que podrían generar afectaciones.

Ante este escenario, la institución recomendó a la ciudadanía adoptar medidas preventivas para reducir riesgos asociados con deslizamientos de tierra, tormentas locales y ráfagas de viento que podrían impactar infraestructuras y actividades cotidianas.

¿Qué pasará el sábado 13 de septiembre?

El IDEAM proyectó para este día una reducción progresiva de la nubosidad y de las lluvias en gran parte del territorio nacional, tendencia más notoria en las regiones de la Orinoquía y la Amazonía.

Sin embargo, en las áreas marítimas se mantendrán las condiciones de nubosidad y precipitaciones similares a las del día anterior. En cuanto a lluvias, se prevén en departamentos específicos como La Guajira, norte de Magdalena, sur de Bolívar, Córdoba, norte y sur del Cesar, así como en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, occidente de Cauca, centro de Nariño y en el Eje Cafetero.

También se esperan precipitaciones en el norte de Tolima, Santander y en zonas del oriente de Guainía, Vaupés y Amazonas. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina dominará una nubosidad variable con lluvias dispersas.

¿Cómo se intensificarán las lluvias el domingo 14 de septiembre?

El IDEAM informó que para esta jornada se anticipa un incremento en los acumulados de precipitación sobre el Océano Pacífico colombiano, así como en las regiones Pacífica, Orinoquía, Amazonía y Andina.

En el Caribe, tanto en el mar como en tierra firme, también se registrarán lluvias, aunque con menor intensidad. Los episodios más fuertes se concentrarán en Chocó, occidente de Valle del Cauca y Cauca, además del sur de La Guajira, Cesar, norte de Norte de Santander, Santander, sur de Cundinamarca y el occidente de Antioquia.

En contraposición, precipitaciones moderadas y dispersas se esperan en sectores de la Orinoquía, el oriente de la Amazonía y el norte y centro de la región Andina. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará abundante nubosidad con lluvias persistentes y tormentas eléctricas.

¿Qué precauciones deben tomarse durante el fin de semana?

Ante el aumento de las lluvias en zonas montañosas y costeras, el IDEAM recomendó a los viajeros planificar sus desplazamientos durante las horas del día, mantenerse informados sobre el estado de las carreteras y evitar transitar por áreas con pendientes pronunciadas, debido al riesgo de deslizamientos.

En caso de tormentas eléctricas, se aconseja buscar refugios seguros, abstenerse de permanecer en espacios abiertos y evitar la cercanía a estructuras metálicas que puedan atraer descargas.

Finalmente, también se sugirió a las comunidades reforzar techos, ventanas y asegurar objetos sueltos en patios o terrazas, ya que los vientos fuertes podrían desplazarlos y causar daños. Estas medidas preventivas buscan reducir el impacto de las condiciones climáticas y proteger la seguridad ciudadana.