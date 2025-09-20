Falcao García sobre los árbitros: “te respetan más”, en clubes grandes

Radamel Falcao García se sinceró en entrevista con Mario Suárez, el exjugador español con el que compartió los camerinos del Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, con el que además tienen una grata amistad.

‘El Tigre’ fue el primer entrevistado en el proyecto El Camino de Mario, de Mario Suárez, su excompañero en el equipo de Vallecas; y en su paso por allí hablo sobre su trayectoria en el equipo colchonero y sus preferencias futbolísticas.

Además de mencionar su paso por el fútbol colombiano recientemente y lo que fue vivir esa experiencia con Millonarios. El Tigre recordó su gran trayectoria con el Atlético, equipo con él se coronó campeón de la Europa League en la temporada del 2011-12, además fue el goleador de esta competición en dos ocasiones y vivo talvez la cúspide de su carrera.

Lea también: Falcao reveló momentos de ‘calvario’ en su paso por Bogotá: ansiedad, asfixia, abrumación y más

Radamel Falcao exjugador Atlético Madrid en la final UEFA Europa League Final 2011-12/Getty Images / Clive Rose Ampliar

Test de Falcao

¿Te hubiera gustado jugar con Messi?

“Sí”, inició Falcao con sus respuestas.

¿Ronaldo Nazario es mejor que Cristiano Ronaldo?

“En talento quizás sí, pero en disciplina Cristiano es mejor”, explicó.

Lea también: ¿Quién es el colombiano que venció a Messi en la final de la Leagues Cup?

¿Si juegas en equipos grandes los árbitros te tratan mejor?

“Te respetan más”, aseguró.

¿El Mundial 2026 lo ganará una selección de Sudamérica?

“Ojalá Colombia”, afirmó.

¿Con Falcao, Atlético hubiera ganado la final de Champions 2014?

“Las finales se me daban bien, pero Miguel Ángel no hizo el esfuerzo”, confesó el delantero sobre el máximo accionista del club colchonero.

Falcao y una trayectoria de admirar

‘El Tigre’ ostenta una gran trayectoria futbolística, ha jugado con en Lanceros, River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano y Millonarios.

Le podría interesar: Falcao, durísimo con el FPC: “hay canchas que son como entrar en la arena”

Todos clubes en los que el goleador dejó su huella, pero sin duda el equipo colchonero fue donde pudo marcar y quedar campeón de una Copa del Rey, una Europa League y una Supercopa de Europa. Aquí, en 2012, estuvo

En una de sus mejores épocas, los Colchoneros también disputaron la final de la Champions League en Lisboa en 2014 ante Real Madrid, en la que perdieron 1-4 sobre la prórroga. Ante la pregunta, sí, con Falcao hubiesen ganado aquel título, dijo “Las finales se me daban bien, pero Miguel Ángel no hizo el esfuerzo”.

El samario estuvo durante dos años con el club de Madrid. Entre agosto del 2011 y julio del 2013, época en la que fue vendido a Mónaco y aunque recuerda con mucho cariño lo que fue su paso por la institución, destacó su dolor por no ver el esfuerzo para qué se quedará con el equipo un tiempo más.

Lea también: Falcao revela viejo resentimiento con el Atlético de Madrid: “Fue un poco decepcionante de su parte”

Mario, además, le preguntó si se considera que está dentro del podio de los tres mejores delanteros en la historia del Atlético de Madrid, a lo que respondió que sí. Dejando así en claro lo que fue su gran rendimiento y lo que marcó su paso por el club.