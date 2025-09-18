Falcao reveló momentos de ‘calvario’ en su paso por Bogotá: ansiedad, asfixia, abrumación y más

Radamel Falcao, quien parece estar tomándose una pausa en su carrera deportiva tras su paso por Millonarios, habló en entrevista con su excompañero en el Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, Mario Suárez, con el que construyó una relación muy cercana. El Tigre fue el primer invitado del canal en el especial El Camino de Mario, y ahí reveló anécdotas, momentos difíciles, entre otras cosas.

Uno de los aspectos llamativos del estrecho diálogo tuvo que ver con su paso por Bogotá, en el que jugó para Millonarios y terminó saliendo del club ante un deseo familiar de cambiar de aires. El samario confesó momentos difíciles en la capital, como por ejemplo que en su llegada, mientras conseguían casa y estaban en el hotel, padeció de momentos abrumadores.

El ‘calvario’ de Falcao en Bogotá

Mientras hablaba de las situaciones complicadas por las que pasa una persona, recordó su llegada a Bogotá y la presión que sentía por parte de la gente: "Yo cuando llegué a Bogotá, la gente estaba muy encima, me sentía muy abrumado, me sentía asfixiado y llegué a tener episodios de ansiedad. No puedes respirar, sientes que no respiras y terminaba pasando la noche entera sin dormir. Me sentía abrumado y me mataba que no sabía qué me sucedía y entraba en más ansiedad", contó.

Incluso reveló que hubo un día que llegó a entrenar y tuvo que decirle al técnico Alberto Gamero, que lo dejara descansar, ya que no había podido dormir durante la noche. “Despertaba y le decía a Lore (Lorelei, su pareja) ‘siento que me ahogo’ y me tenía que salir al pasillo de la habitación porque me sentía ahogado. Hubo un día que le dije al entrenador, ‘no dormí nada, pasé la noche despierto; déjame descansar’. Y la gente no ve esas cosas”, añadió.

Bogotá como ciudad

Del mismo modo, Falcao contó cómo se sintió en la ciudad. Resaltó lo complicada que es la movilidad, así como su inconformismo con algunos estadios del país: “Hay unos campos que parece que entrenas en la arena de Miami”, le dijo a Suárez.

“Bogotá es una ciudad compleja. Es maravillosa, tiene mucha riqueza. La movilidad es muy difícil. Para nosotros, como familia, termina siendo complejo. No puedo ir a un centro comercial o todo el mundo ahí, si vas a un restaurante tienes que ir por otra puerta, o ir al cine por otra puerta. Compartir con la familia al aire libre era difícil y la gente no lo entiende”, dijo sobre no poder estar con tranquilidad.

Respecto a la adaptación al fútbol colombiano, comentó: “En la mayoría de los estadios ha sido mucho respeto. Conocer el fútbol me ha llevado tiempo, los campos no son como en Europa, lo sufres, hay unos campos que parece que entrenas en la arena de Miami. El juego se termina haciendo lento, pero el campo no te da velocidad, te come las piernas”.

Un aspecto clave de la entrevista fue que Suárez le preguntó a Falcao por el equipo más especial en el que pasó. Primero puso al Atlético de Madrid y en el segundo lugar, Porto y Mónaco.

