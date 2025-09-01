¿Quién es el colombiano que venció a Messi en la final de la Leagues Cup?

Seattle Sounders FC se consagró campeón de la Leagues Cup tras vencer 3-0 al Inter de Miami de Lionel Messi en el estadio de Lumen Field del estado de Whashington.

El partido comenzó con gran intensidad y dinamismo, pero terminó con empujones y discusiones. El marcador se movió al minuto 26 con un cabezazo de Osaze De Rosario. Más tarde, el jugador del Inter de Miami, Yannick Bright cometió una falta sobre Minonunou, lo que llevó al árbitro a pitar penal que Alex Roldán transformó en gol. Finalmente, Paul Rothrock selló la victoria con un remate cruzado para el Seattle.

Faltando poco para que finalizara el compromiso, la frustración de Luis Suárez fue evidente tras la goleada recibida. El uruguayo protagonizó una discusión con miembros del cuerpo técnico de Seattle y terminó escupiendo al auxiliar del equipo rival, acción que generó rechazo.

Para el “Verde Delirante” esta Leagues Cup es el segundo título internacional de su historia. El anterior fue la Liga de Campeones de la Concacaf en 2022. Además, vale mencionar que con este triunfo, Seattle Sounders consiguió un pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

¿Quién es el colombiano que le ganó a Lionel Messi?

Se trata del colombiano Yeimar Gómez, nacido en el municipio de Tadó, Chocó. Ha tenido una carrera profesional tanto nacional como internacionalmente, llegó al Seattle Sounders el 5 de febrero del 2020, en donde ha marcado 7 goles. Luego de su paso por Unión de Santa Fe de Argentina, en donde duró 4 años.

El defensa fue titular en la final de la Leagues Cup, jugó los 90 minutos y recibió una calificación de 7.4 por Sofascore, consolidándose como una pieza clave en el conjunto dirigido por Brian Schmetzer.

Para Gómez esta es la segunda copa que levanta con el equipo americano, la primera fue la Concacaf Champions Leagues en la temporada 2021/22.