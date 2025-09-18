Falcao, durísimo con el FPC: “hay canchas que son como entrar en la arena”

Radamel Falcao García es jugador libre tras su salida de Millonarios en junio de 2025, donde jugó durante dos semestres y cumplió su sueño de lucir la camiseta del ‘Embajador’. Por el momento, ‘El Tigre’ no confirma su retiro del fútbol profesional ni anuncia un acuerdo con otro club.

Falcao ha jugado en países como: Argentina, Portugal, España, Turquía, Mónaco, Inglaterra y Colombia. En 2021, el delantero firmó con Rayo Vallecano, donde conoció al mediocampista español, Mario Suárez.

Entrevista a Falcao

El español abrió un canal oficial en YouTube, y su primer invitado fue Radamel Falcao. El samario tuvo un espacio donde se sinceró sobre su paso por todos los clubes, y reveló sus experiencias jugando en cada país.

Cuando se refirió a su paso por Millonarios, criticó el estado de algunas canchas de la Liga Colombiana donde jugó, y manifestó su experiencia jugando en la capital colombiana:

“En la mayoría de los estadios ha sido mucho respeto. Conocer el fútbol me ha llevado tiempo, los campos no son como en Europa, lo sufres, hay unos campos que son como entrar en la arena de Miami“, afirmó Falcao.

“El juego se termina haciendo lento, pero el campo no te da velocidad, te come las piernas”, explicó Radamel sobre el estado de las canchas de la Liga Colombiana.

Rendimiento de Falcao en Millonarios

Bajo la dirección del técnico Alberto Gamero, en Millonarios, Falcao marcó 11 goles en 1.556′, sumando Copa Sudamericana y campeonatos domésticos. Además, ‘El Tigre’ ayudó al equipo a llegar a los cuadrangulares finales, pero en dos oportunidades, se quedó a un paso de la gran final.

Palmarés del ‘Tigre’

Aunque Falcao no fue campeón en Colombia, conquistó: dos Europa League, dos copas de Portugal, dos Ligas portuguesas, dos supercopas con Porto, una Liga Argentina, una Copa de España, una Supercopa de Europa y una Copa de Francia.

Además, fue el único jugador en el XI Ideal de la FIFA en 2012, que no pertenecía a Real Madrid o Barcelona.