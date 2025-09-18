Padre llevó a su hijo menor de edad a responder por ataque a bus del MÍO en Cali.

Un adolescente señalado de atacar un bus del sistema masivo MÍO durante la jornada del día de ayer fue llevado este jueves por su padre ante las autoridades. La entrega se realizó en medio del proceso de investigación por los hechos de vandalismo en Cali.

El menor quedó bajo custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia, entidad encargada de adelantar el procedimiento legal correspondiente y definir las medidas a seguir en este caso.

Desde esa dependencia se explicó que los protocolos aplican de manera diferenciada cuando se trata de un adolescente, priorizando la protección de sus derechos, pero también garantizando que responda por sus actos.

Reconocimiento a la acción del padre

El gesto del padre, que acompañó a su hijo y lo puso frente a las autoridades, ha sido resaltado por las instituciones. La Alcaldía de Cali lo consideró un acto de responsabilidad y conciencia frente a la necesidad de responder por el daño ocasionado al bien público.

“Queremos agradecer a este padre que, de manera consciente, llevó a su hijo para responder por lo ocurrido”, indicó el secretario de Seguridad, Jairo García.

Llamado a respetar el sistema MÍO

Metrocali, entidad operadora del sistema, recordó que cada bus vandalizado representa pérdidas económicas, retrasos en la prestación del servicio y riesgos para la seguridad de los usuarios. Por ello reiteraron la importancia de proteger el transporte masivo, considerado un patrimonio de la ciudad.

“Una vez más pedimos respeto por el sistema MÍO, porque es un servicio público que pertenece a todos los caleños”, subrayó el secretario.

Mientras tanto, las investigaciones continúan y se espera que la Fiscalía determine las sanciones aplicables al caso, teniendo en cuenta la edad del implicado y el daño causado al vehículo.