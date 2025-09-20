Indepaz reporta nueva masacre en Ginebra, Valle: tres personas asesinadas y un menor herido

En las últimas horas, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó una nueva masacre en el departamento del Valle del Cauca. El hecho ocurrió en el municipio de Ginebra, en el corregimiento de Los Cocuyos, donde tres personas fueron asesinadas, entre ellos un menor de edad y otro menor resultó herido.

De acuerdo con la información preliminar, en la noche del viernes, alrededor de las 10:30 PM hombres armados que se identificaron como guerrilleros irrumpieron en una vivienda, sacaron a cuatro personas y las llevaron hasta una vía cercana, donde les dispararon, dijo Leonardo González director de INDEPAZ.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Yilber Adrián López de 46 años, Pablo Auce de 27 años y el menor Jhoan López Díaz de16 años, mientras que su hermano gemelo Johan López Díaz quedó herido.

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana en esta zona, advirtiendo sobre la disputa territorial entre el Frente Adán Izquierdo del Estado Mayor Central y el Frente 57 “Yair Bermúdez” en Ginebra.

Según el organismo, estos grupos armados buscan consolidar el control de áreas rurales estratégicas para asegurar las rutas de movilidad del narcotráfico.

Leonardo González, director de Indepaz y del Observatorio de DD.HH. y Conflictividades de Indepaz, informó que esta es la masacre número 60 que ocurre en el país en lo corrido del año.