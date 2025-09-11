Judicializados presuntos responsables de robar armas en comando de la Policía de Villanueva, Bolívar

Cartagena

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario contra tres hombres y prisión domiciliaria a una mujer, que estarían involucrados en un hurto millonario de armamento a la estación de policía de Villanueva (Bolívar).

Una fiscal de la Seccional Bolívar les imputó el delito de hurto calificado agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Según la Fiscalía en la madrugada del pasado 17 de julio, se sustrajeron del armerillo del comando siete fusiles Galil calibre 5,56, cuatro pistolas y munición. Según las labores investigativas realizadas, los presuntos responsables de dicho hurto son el subintendente Andrés Alfonso Acuña Correa, quien fungía como subcomandante de la estación; los hermanos Irguin y Darwin Chanci Fontecha; y Jinnet Rodríguez Soto.

Estas personas fueron capturadas durante el desarrollo de cinco diligencias de allanamiento y registro, realizadas por la Policía Nacional en Santa Rosa del Sur (Bolívar) y Puerto Berrío (Antioquia).

En una de las diligencias fue capturada en flagrancia Mayurleivy Serna Sanjuan, quien portaba un arma de fuego sin el salvoconducto requerido.

La Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La mujer fue privada de la libertad en su domicilio.