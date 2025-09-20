El DT que pospuso su negociación con Atlético Nacional

Tras la salida del entrenador Javier Gandolfi de Atlético Nacional, donde dirigió 51 partidos, de los cuales consiguió 23 victorias, 15 empates y 13 derrotas, para un rendimiento del 54%. Y aunque es un porcentaje favorable, gran sector de la afición reclamó mejores presentaciones ante rivales como Independiente Medellín, Millonarios y América de Cali.

A lo anterior, se sumó que en su último partido frente a Bucaramanga, durante el trámite del juego, el entrenador argentino con experiencia en Talleres de Córdoba e Independiente del Valle, alineó a 4 jugadores extranjeros en cancha, cuando el límite máximo establecido son 3.

¡Insólito! Nacional incurrió en alineación indebida ante Bucaramanga: este sería el fuerte castigo

El DT que rechazó a Nacional

Nombres como Gustavo Quinteros, Luis Zubeldia, Walter Ribonetto, Vicente Sánchez, o el propio Santiago Escobar, han sido algunos de los rumores acerca del nuevo director técnico. No obstante, Quinteros ya firmó contrato con Independiente de Avellaneda.

Incluso, en exclusiva con Caracol Radio, ‘Sachi’ reveló que su deseo es dirigir nuevamente a Nacional, luego de sacarlo campeón en 2005 y 2011

Según el periodista deportivo César Luis Merlo, especializado en mercado de pases, el entrenador Pablo Guede, con pasado en clubes como Palestino (Chile), San Lorenzo (Argentina), Colo Colo (Chile), Al Alhy (Arabia Saudí), Club Tijuana (México), Málaga CF (España), Argentinos Juniors (Argentina), entre otros; no será director técnico de Atlético Nacional“, afirmó.

Reinaldo Rueda negó haber recomendado a Pablo Guede para ser nuevo entrenador de Nacional

El anuncio lo hizo a través de su cuenta oficial en ‘X’, donde aseguró:

Atlético Nacional busca DT, otra vez

Durante los últimos 10 años, desde el técnico Reinaldo Reda, campeón de Copa Libertadores en 2016, Atlético Nacional suma 21 entrenadores a sus filas, incluidas las direcciones interinas.

Copa Colombia 2025: Fecha y hora de los partidos de cuartos de final

Este puede ser uno de los motivos por los cuales los entrenadores no concretan su llegada al cuadro verdolaga.