Reinaldo Rueda negó haber recomendado a Pablo Guede para ser nuevo entrenador de Nacional

Atlético Nacional trabaja en la búsqueda de un nuevo director técnico, luego de oficializar esta semana la salida del argentino Javier Gandolfi. Todo parece encaminado para la llegada de otro entrenador desde el sur del continente; no obstante, aún no habría nada definido.

Según se informó este miércoles, el club antioqueño estaría muy cerca de fichar a Pablo Guede. En medio de la información, se llegó a asegurar que Guede tenía la recomendación de Reinaldo Rueda, entrenador con un grato recuerdo en el club, tras la conquista de la Copa Libertadores del 2016.

¿Qué dijo Reinaldo Rueda?

En diálogo con Telemedellín, el vallecaucano Reinaldo Rueda aseguró que nadie de Nacional lo contactó y que su función no es la de manejar jugadores o entrenadores. No obstante, elogió a Guede.

“Desde ayer, sus colegas, periodistas de toda Colombia me han consultado sobre el tema y como les digo yo, primero, Atlético Nacional es una organización grandísima, con una infraestructura organizacional única desde el punto de vista deportivo, tiene una Comisión técnica de mucho respeto”, comentó inicialmente.

Y añadió: “segundo, yo soy profesor, soy entrenador y no soy ni agente ni representante de nadie, de ningún jugador. Menos Atlético Nacional va a pedirme un concepto o va a solicitarme algo, no sé de dónde salió eso... Es una pena que esta profesión de ustedes, que es tan digna, que aprecio y admiro tanto, algunos colegas las desprestigien con esas ligerezas".

Sobre Pablo Guede, destacó: “A Pablo lo conocí en Chile, compartimos en Chile, es un hombre de una gran trayectoria, desde Palestino en Chile. Es un hombre muy profesional, pero yo no he tenido contacto con nadie de Atlético Nacional y Nacional no me va a buscar a mí para buscar un concepto”.