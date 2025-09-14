¡Insólito! Nacional incurrió en alineación indebida ante Bucaramanga: este sería el fuerte castigo

Pocas veces sucede en el fútbol colombiano que un equipo incurra en el error de alineación indebida por cuatro extranjeros. Uno de los últimos casos más sonados lo tuvo Junior en el Apertura 2015, cuando en un partido ante Medellín, que terminó en empate 2-2, jugaron al tiempo cuatro extranjeros: Sebastian Viera, los paraguayos Neri Bareiro, Roberto Ovelar y el argentino Luis López.

El reglamento de la competencia es claro: “En cada uno de los partidos oficiales, los clubes solo podrán alinear en terreno de juego, de forma simultánea, un máximo de 3 jugadores extranjeros”.

Nacional incurrió en alineación indebida

El equipo antioqueño perdió por 0-1 ante Atlético Bucaramanga, dejando ir así una racha de 13 juegos consecutivos sin caer. Pero la atención se la llevó el insólito error en el que incurrió el cuerpo técnico dirigido por el argentino Javier Gandolfi, pues por tres minutos hubo cuatro extranjeros en el campo de juego.

Como titulares salieron al terreno el uruguayo Camilo Cándido y el argentino Juan Bauzá. Posteriormente, ingresó el delantero charrúa Facundo Batista en lugar de Miguel Landázuri y a los 73′ minutos el ecuatoriano Billy Arce tomó el lugar de Andrés Felipe Román.

Hasta el minuto 76 el cuerpo técnico cayó en cuenta del error, por lo que Camilo Cándido salió por Andrés Salazar, pero el fallo ya se había cometido y así lo reconoció en rueda de prensa el técnico Gandolfi.

“La respuesta es muy corta; cuando decido realizar el cambio, en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres (extranjeros) en el campo de juego. Obviamente, no hay excusas y luego hablaré con el cuerpo técnico, esto no puede pasar. No hay mucho para agregar”, dijo el argentino.

Por su parte, Leonel Álvarez, entrenador del Bucaramanga, dijo: “Creo que Nacional estuvo dos minutos con cuatro extranjeros, porque (Billy) Arce no tiene todavía la nacionalidad colombiana. Entonces ese es un tema que es bueno revisarlo. Uno tiene que apelar a todo eso y más con equipo de la condición de Nacional”.

¿Qué castigo podría recibir Nacional tras este error?

Si bien el equipo antioqueño perdió 0-1 en el campo, lo que ocurrirá será la derrota por 0-3, situación que resulta favorable para Bucaramanga en la tabla partiendo de la diferencia de gol. Lo contrario para los Verdolagas, que verán reflejado en negativo esa diferencia.

En el artículo 83 del Código Disciplinario Único se establece el castigo de la pérdida por retirada o renuncia y una multa de 20 salarios mínimos mensuales, lo que equivale a una cifra superior a los 28 millones de pesos. “Al club, selección municipal o departamental que incluya en la planilla de juego un número de jugadores extranjeros superior al autorizado realice el cambio de dichos jugadores en número superior al permitido o convenido”, se lee en el Código.

Nacional, a la espera de la resolución del Comité Disciplinario, acumuló apenas su segunda derrota del campeonato y se quedó con 17 unidades. Por su parte, Bucaramanga, que tiene un partido pendiente ante América, de ganarlo podría llegar a 23 puntos y ser líder del torneo, entre semana.