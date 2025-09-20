No habrá luz en sector en Barranquilla y Ponedera HOY 20 de septiembre: horario de suspensión

La empresa Air-e dio a conocer que este sábado, 20 de septiembre se realizarán diferentes trabajos que obligará la suspensión del servicio de energía en diferentes sectores en Barranquilla y Ponedera.

¿Dónde se irá la luz en Barranquilla?

En Barranquilla se trabajarán obras menores en un sector del barrio Altos de Riomar, en el norte de la ciudad.

Según la empresa Air-e Intervenida las obras se realizarán en la carrera 58 con la calle 91, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Sin luz en sectores de Ponedera

Asimismo, la empresa Air-e dio a conocer que en el corregimiento de Puerto Giraldo, en zona rural de Ponedera, hay trabajos programados entre las 8:52 de la mañana y las 3:50 de la tarde.

Durante las obras estarán sin suministro de energía los sectores de El Retén, Divino Niño, Giraldito y Puerto Giraldo Rural.