¿Por qué agredieron a Shantal?: Mujer trans murió tras brutal golpiza en Barranquilla

Luego de permanecer varios días en cuidados intensivos, perdió la vida Shantal, reconocida mujer trans y que había sido reina popular del Carnaval Gay de Rebolo, quien había sido atacada entre el jueves y viernes, 11 y 12 de septiembre, respectivamente.

Caribe Afirmativo reveló que la mujer trans fue “atacada con objetos contundentes” y que perdió la vida tras las “lesiones sufridas” que comprometieron gravemente su integridad corporal y finalmente le provocaron la muerte.

Con este homicidio aumenta a 54 los registrados por el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo y se convierte en el tercero que se presenta en el departamento del Atlántico en lo que va de este año.

Denuncian puntos críticos para la comunidad LGTBI

Según Caribe Afirmativo, la zona de la calle 38 con Murillo y en inmediaciones del colegio INEM, en el municipio de Soledad, son dos puntos que las mujeres trans han denunciado “ser víctimas de constantes amenazas y extorsiones, lo que ha agudizado un clima de miedo e inseguridad”.

“Caribe Afirmativo hace un llamado a la Fiscalía Seccional Atlántico para que adelante una investigación célere que permita esclarecer los móviles del crimen contra Shantal. Se conoce que fue golpeada de gravedad con objetos contundentes, un indicio claro de violencia por prejuicio, tal como lo establecen los lineamientos para la investigación y judicialización de violencias fundadas en la orientación sexual y/o identidad de género de las víctimas, así como la Directiva 006 de 2023”, sostuvo la organización.

Llamado a la Alcaldía y la Gobernación

Desde Caribe Afirmativo hicieron un llamado para que la Alcaldía de Soledad, Barranquilla y la Gobernación del Atlántico adopten medidas de protección para mujeres trans que enfrenta este tipo de violencias.

“Los recientes hechos evidencian la necesidad de reforzar las políticas de prevención de la violencia por prejuicio, garantizar el acceso a la justicia y asegurar entornos seguros. La problemática de las extorsiones, en aumento en el área metropolitana de Barranquilla, no solo afecta a comerciantes, sino también a otros grupos poblacionales”, indica la organización.