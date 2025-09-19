Prosperidad Social inicia cuarto ciclo 2025 de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en Córdoba

En Córdoba, Prosperidad Social inicia nuevo ciclo de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Montería

El 25 de septiembre de 2025 marcará el inicio del cuarto ciclo de transferencias monetarias del año en Córdoba para los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, tal como lo anunció la gerente regional de Prosperidad Social, Dalila Tamayo.

Este operativo, que se prolongará hasta el 13 de octubre, está dirigido a hogares en situación de pobreza y alta vulnerabilidad, con un énfasis particular en la protección de la primera infancia y las personas con discapacidad.

La ejecución del desembolso de los recursos estará a cargo del Banco Agrario de Colombia y su red de aliados, que utilizarán modalidades de giro y cuentas bancarias para garantizar una entrega segura y eficiente.

A nivel nacional, el impacto de estos programas es significativo, ya que benefician a hogares que cuidan a más de 851.294 niños y niñas menores de 6 años y a 50.868 hogares en pobreza extrema que incluyen a una persona con discapacidad que requiere cuidador permanente.

Este ciclo se distingue por ser condicionado, lo que significa que Prosperidad Social ha verificado previamente el cumplimiento de unas corresponsabilidades por parte de los hogares beneficiarios.

Para los hogares que son beneficiarios de Compensación de IVA y de Renta Ciudadana, se entregan $106.000 por IVA y $394.000 por Renta Ciudadana, para un total de 500.000

Cómo acceder al apoyo económico

Para acceder al apoyo económico, las familias debieron tener al día el aseguramiento en salud, la matrícula escolar para todos los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años, y el esquema de vacunación completo para los menores de 6 años.

Aquellos hogares que no cumplieron con estos requisitos no recibirán la transferencia en este ciclo, y se recuerda que estos apoyos económicos no son acumulables.

La entrega refleja un proceso de armonización entre los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, una estrategia establecida dentro del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’.

Los objetivos de esta integración son optimizar el uso de los recursos públicos, mejorar la identificación de los beneficiarios, ampliar la cobertura de la política social y garantizar entregas más oportunas y complementarias a los hogares que más lo necesitan.

Operador: Banco Agrario

La utilización del Banco Agrario como operador busca maximizar la cobertura geográfica, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, asegurando que los recursos lleguen con mayor seguridad y transparencia.

Este modelo operativo es parte de una estrategia para modernizar la entrega de ayudas estatales y reducir los costos de transacción para las familias beneficiarias.

Con esta nueva jornada de desembolsos, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la justicia social y la reducción de las brechas de desigualdad, dirigiendo los esfuerzos hacia los grupos poblacionales más vulnerables.

La política social se consolida así como un pilar fundamental para la protección de las capacidades de las familias y la construcción de un sistema de bienestar más robusto e inclusivo en el país.

Canales de atención al público

Para más información y seguimiento, Prosperidad Social mantiene canales de comunicación activos en sus redes sociales: X (@ProsperidadCol), Facebook (Prosperidad.Social), Instagram (prosperidadcol) y YouTube (ProsperidadCol).