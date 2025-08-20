Renta ciudadana 2025: Prosperidad Social publicó requisitos para recibir tercer ciclo en agosto

El programa de Renta Ciudadana a cargo de Prosperidad Social, le otorga transferencias monetarias de manera periódica a los beneficiarios, las cuales pueden llegar hasta los 500 mil pesos.

Sin embargo, para que pueda recibirlas debe cumplir con ciertos requisitos.

Las corresponsabilidades son un compromiso que asume el hogar vinculado al programa, al momento de ingresar al mismo.

¿Cuáles son los compromisos que deben cumplir?

El programa realiza varios ciclos de verificación durante todo el año.

En los ciclos 2, 4 y 6, que son condicionados, los integrantes del hogar deben demostrar que han cumplido con las condiciones establecidas por Prosperidad Social.

, que son condicionados, los integrantes del hogar deben demostrar que han cumplido con las condiciones establecidas por Prosperidad Social. Para los ciclos 1, 3 y 5 se revisan casos de hogares que no pasaron la verificación anterior y que quedaron en estado de seguimiento.

Es importante destacar si, tras la verificación, el hogar no cumple con las corresponsabilidades, no se le realizará la transferencia correspondiente a ese ciclo.

Compromisos en salud:

Los beneficiarios deben garantizar el esquema de vacunación completo niños y niñas menores de 6 años.

Asegurar que los niños y las niñas menores de 6 años y las personas con discapacidad que requieran cuidador reciban por lo menos dos atenciones en salud al año.

Verificar que todos los miembros estén asegurados en salud en una EPS oficial.

Mantener actualizada la información de afiliación al sistema de salud.

Compromisos en educación:

Garantizar la matrícula y asistencia de niños, niñas y adolescentes a sus clases.

Participar en las actividades promovidas por la administración municipal, como jornadas de salud o limpieza.

, como jornadas de salud o limpieza. Asistir a los encuentros comunitarios organizados por Prosperidad Social.

¿Cómo consultar si es beneficiario de Renta Ciudadana?

Ingrese al portal oficial: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co Seleccione la opción “Consulte aquí si su hogar es beneficiario”. Digite el tipo y número de documento y la fecha de nacimiento. Haga clic en “Consultar” y revisar el resultado.​

Pagos para el tercer ciclo

Este tercer ciclo inicio sus pagos el 6 de agosto y los termina el 21 de agosto en 1.105 municipios.

Tenga en cuenta que si usted es beneficiario del programa y no realiza el cobro dentro de este tiempo, el giro dejará de estar disponible y deberá reprogramarse en ciclos posteriores.

¿Cómo puede reclamar su giro?